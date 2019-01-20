METIER SUSTAINABLE CAPITAL FUND II

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
- Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Fund targeting clean energy and resource-efficient infrastructure in Africa, across project finance, growth and replacement capital investments.
The Fund intends to deploy its capital through 8 to 12 transactions with a focus on Southern Africa (including South Africa) with an expected share of about 55%. Target sectors are grid-tied renewable energy (PV, wind, hydro, and biomass), distributed renewables (mainly small scale PV with potential to include storage), as well as resource efficiency (energy efficiency, waste management, wastewater treatment, and water management).
The Fund Manager will be obliged to ensure full compliance with the Bank's environmental and social standards for all its investments. Given the characteristics of the potential investments (incl. medium to large greenfield energy projects) contemplated by the Fund Manager, many of them will require a full environmental & social impact assessment. The Fund Manager will be required to develop an environmental & social policy, and implement the appropriate management systems, whose main objectives will be to assess and manage environmental and social risks in line with good international practices and comply with the national law, the environmental & social standards of the Bank and principles of the relevant EU Directives.
The Bank will require the Fund Manager to ensure that implementation of the investment projects will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.