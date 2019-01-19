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BASF RDI PROGRAMME

Signature(s)

Montant
380 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 380 000 000 €
Industrie : 380 000 000 €
Date(s) de signature
4/12/2019 : 380 000 000 €
Autres liens
Related public register
20/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BASF RDI PROGRAMME
Related public register
16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - BASF RDI PROGRAMME

Fiche récapitulative

Date de publication
6 décembre 2019
Statut
Référence
Signé | 04/12/2019
20190119
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BASF RDI PROGRAMME
BASF SE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 380 million
EUR 790 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the promoter's Research, Development and Innovation (RDI) investments in 2019 focusing on five segments, Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies and Nutrition & Care, as well as on central Corporate Research.

The project aims at strengthening the promoter's long-term competitive edge through technology and innovation leadership and comprises a well-defined portfolio of investments in RDI in several of the promoter's key business segments.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project mainly includes RDI activities that are not specifically mentioned under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive and that will be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope. The project will therefore not require an EIA under the directive 2014/52/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having a status of a contracting entity. Thus it is not covered by EU Directives on procurement.

Documents liés
20/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BASF RDI PROGRAMME
16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - BASF RDI PROGRAMME

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BASF RDI PROGRAMME
Date de publication
20 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
91885311
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190119
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - BASF RDI PROGRAMME
Date de publication
16 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
132135004
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20190119
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
20/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BASF RDI PROGRAMME
Related public register
16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - BASF RDI PROGRAMME
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Fiche récapitulative
BASF RDI PROGRAMME
Fiche technique
BASF RDI PROGRAMME

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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