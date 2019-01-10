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PURATOS RDI PROGRAMME

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 50 000 000 €
Industrie : 50 000 000 €
Date(s) de signature
18/12/2019 : 50 000 000 €
Autres liens
Related public register
21/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PURATOS RDI PROGRAMME
Related public register
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - PURATOS RDI PROGRAMME

Fiche récapitulative

Date de publication
6 septembre 2019
Statut
Référence
Signé | 18/12/2019
20190110
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PURATOS RDI PROGRAMME
PURATOS GROUP NV
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 108 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will finance Puratos'research, development and innovation (RDI) programme in food ingredients and new innovative products for capital expenditure for 2019-2021, mainly carried out in Belgium. This operation would be the third loan to the promoter, following-up its RDI programme 2016-2018.

The operation targets the promoter's RDI programme in the areas of new ingredients, food processing technology, big data analysis, and sensorial analysis to develop healthier and more sustainable solutions for its customers.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments expected to be carried out in existing facilities, already authorised, and which would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU. At appraisal, it will be determined if any of the activities to be carried out would require a change to existing environmental permits

The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU directives on procurement.

Documents liés
21/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PURATOS RDI PROGRAMME
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - PURATOS RDI PROGRAMME

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PURATOS RDI PROGRAMME
Date de publication
21 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
123170649
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190110
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - PURATOS RDI PROGRAMME
Date de publication
23 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
164487227
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20190110
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
21/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PURATOS RDI PROGRAMME
Related public register
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - PURATOS RDI PROGRAMME
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Fiche récapitulative
PURATOS RDI PROGRAMME
Fiche technique
PURATOS RDI PROGRAMME

Informations et observations générales

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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