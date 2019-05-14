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RURAL FIBRE NETWORK POLAND

Signature(s)

Montant
71 176 715,35 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 71 176 715,35 €
Télécom : 71 176 715,35 €
Date(s) de signature
22/07/2021 : 71 176 715,35 €
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24/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RURAL FIBRE NETWORK POLAND
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21/02/2020 - RURAL FIBRE NETWORK POLAND
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Fiche récapitulative

Date de publication
14 mai 2019
Statut
Référence
Signé | 22/07/2021
20190087
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
RURAL FIBRE NETWORK POLAND
NEXERA SP ZOO
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
PLN 325 million (EUR 76 million)
PLN 1336 million (EUR 312 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the rollout of a fibre to the home (FTTH) access network based on a passive optical network (PON) architecture in rural areas of central and north-eastern Poland. The network will be operated under an open access model and will pass around 530,000 households, businesses as well as other relevant public and private premises, including around 1,900 schools.

The project is fully in line with the Digital Single Market Strategy, stating that by 2025 all schools, transport hubs and main providers of public services as well as digitally intensive enterprises should have access to internet connections with download/upload speeds of 1 Gigabit per second to foster smart growth and develop an economy based on knowledge and innovation. The project is located in a cohesion priority region and also supports a mid-cap company.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Investments in fixed telecommunications projects do not fall under Annex I or II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU. Fixed telecommunications systems have limited environmental effects, apart from disturbances during civil work constructions, which will be mitigated by appropriate measures. Moreover the promoter is planning to re-use as much as possible existing infrastructure to minimise the need for civil works. Full environmental details will be assessed during appraisal, including the possible impacts on protected flora and fauna (Habitats 92/43/EC and Birds 2009/147/EC Directives).

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (Directive 2014/23/EU, 2014/24/EU or 2014/25/EU), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/23/EU, 2014/24/EU or 2014/25/EU), where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RURAL FIBRE NETWORK POLAND
Date de publication
24 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
123054288
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190087
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - RURAL FIBRE NETWORK POLAND
Date de publication
20 Feb 2020
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
126978589
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20190087
Dernière mise à jour
21 Feb 2020
Secteur(s)
Télécom
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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