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ELECTRICITY NETWORK MODERNISATION & DEVELOPMENT

Signature(s)

Montant
440 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 440 000 000 €
Énergie : 440 000 000 €
Date(s) de signature
3/12/2019 : 440 000 000 €
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19/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ELECTRICITY NETWORK MODERNISATION & DEVELOPMENT
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Fiche récapitulative

Date de publication
24 septembre 2019
Statut
Référence
Signé | 03/12/2019
20190070
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ELECTRICITY NETWORK MODERNISATION & DEVELOPMENT
IBERDROLA SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 440 million
EUR 887 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project is part of the promoter's investment plan to modernize and develop the electricity distribution networks in several provinces of Spain, some of which are classified as less-developed or transition regions. The operation will finance the expansion, renovation and digitalisation of the promoter's electricity distribution network throughout 2019 and 2020. The investments will be located in several Spanish regions.

The overall purpose of the project is to modernise the electricity distribution network in order to maintain or improve the quality of electricity supply, cater for new system users and improve the overall operational efficiency of the distribution system operator.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The program concerns electricity distribution schemes and comprises overhead lines with voltage levels up to 132 kV, some of which will usually fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU which requires the competent national authority to determine the need for an EIA. The need of EIA for individual components and the screening decisions from the competent authorities will be further investigated during appraisal. The main impacts that can be typically expected for the program relate to noise nuisance and disturbance during construction, vegetation clearance, visual impact, electromagnetic fields as well as on flying vertebrates. The actual impacts as well as the planned mitigation measures will be reviewed during appraisal.

The EIB will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ELECTRICITY NETWORK MODERNISATION & DEVELOPMENT
Date de publication
19 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
95823323
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190070
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ELECTRICITY NETWORK MODERNISATION & DEVELOPMENT
Date de publication
28 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
165561134
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20190070
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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