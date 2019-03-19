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KRANKENHAUSINVESTITIONSPROGRAMM BRANDENBURG II

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 150 000 000 €
Santé : 150 000 000 €
Date(s) de signature
15/12/2020 : 50 000 000 €
16/10/2019 : 100 000 000 €
Autres liens
Related public register
26/09/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KRANKENHAUSINVESTITIONSPROGRAMM BRANDENBURG II
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - KRANKENHAUSINVESTITIONSPROGRAMM BRANDENBURG II

Fiche récapitulative

Date de publication
19 mars 2019
Statut
Référence
Signé | 16/10/2019
20190049
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
KRANKENHAUSINVESTITIONSPROGRAMM BRANDENBURG II
LAND BRANDENBURG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 200 million
Lieu
Secteur(s)
  • Santé - Santé humaine et action sociale
Description
Objectifs

The project consists of the financing of small and medium-sized investments in the hospital infrastructure in the Federal State of Brandenburg in the 2019-2020 period.

This project will foster integrated territorial development in the health sector.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Hospitals are not specifically mentioned in the environmental impact assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU, though the project is covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank's services will verify during the appraisal the screening decision of the Competent Authority. It is expected that the project will bear wider benefits to the community as healthcare is an element of social cohesion and economic development.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, 2014/24/EU where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Documents liés
26/09/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KRANKENHAUSINVESTITIONSPROGRAMM BRANDENBURG II
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - KRANKENHAUSINVESTITIONSPROGRAMM BRANDENBURG II

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KRANKENHAUSINVESTITIONSPROGRAMM BRANDENBURG II
Date de publication
26 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
90794917
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190049
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - KRANKENHAUSINVESTITIONSPROGRAMM BRANDENBURG II
Date de publication
25 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
151576657
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20190049
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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26/09/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KRANKENHAUSINVESTITIONSPROGRAMM BRANDENBURG II
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Fiche récapitulative
KRANKENHAUSINVESTITIONSPROGRAMM BRANDENBURG II
Fiche technique
KRANKENHAUSINVESTITIONSPROGRAMM BRANDENBURG II

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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