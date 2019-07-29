Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

MARCEGAGLIA INNOVATION AND ENERGY EFFICIENCY

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 100 000 000 €
Industrie : 100 000 000 €
Date(s) de signature
29/07/2019 : 100 000 000 €
Autres liens
Related public register
08/08/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MARCEGAGLIA INNOVATION AND ENERGY EFFICIENCY
Related EFSI register
13/09/2019 - MARCEGAGLIA INNOVATION AND ENERGY EFFICIENCY

Fiche récapitulative

Date de publication
6 août 2019
Statut
Référence
Signé | 29/07/2019
20190017
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MARCEGAGLIA INNOVATION AND ENERGY EFFICIENCY
MARCEGAGLIA STEEL SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 242 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Marcegaglia is an industrial group active worldwide in the steel processing sector. The project concerns the promoter's investments in innovation, digitalisation, industry 4.0 and energy efficiency of its production plants in Italy over the period 2019-2021.

The project aims at: - furthering digitalisation and automation of the supply chain and material flows to enhance the flexibility and adaptability of the production process; - reducing manufacturing costs; - increasing product quality; - improving resource and energy efficiency in the manufacturing facilities.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Although the project investments are all expected to be carried out in existing facilities already authorised, they will partly entail changes of equipment falling under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. It will be assessed during due diligence if the different measures part of the project require an EIA. All environmental aspects will be appraised in detail during due diligence.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2014/24/EU), then the EIB would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (2014/24/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC), as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
08/08/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MARCEGAGLIA INNOVATION AND ENERGY EFFICIENCY
13/09/2019 - MARCEGAGLIA INNOVATION AND ENERGY EFFICIENCY

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MARCEGAGLIA INNOVATION AND ENERGY EFFICIENCY
Date de publication
8 Aug 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
90652680
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190017
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - MARCEGAGLIA INNOVATION AND ENERGY EFFICIENCY
Date de publication
13 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
122856097
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20190017
Dernière mise à jour
13 Sep 2019
Secteur(s)
Industrie
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
08/08/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MARCEGAGLIA INNOVATION AND ENERGY EFFICIENCY
Related EFSI register
13/09/2019 - MARCEGAGLIA INNOVATION AND ENERGY EFFICIENCY
Autres liens
Fiche récapitulative
MARCEGAGLIA INNOVATION AND ENERGY EFFICIENCY
Fiche technique
MARCEGAGLIA INNOVATION AND ENERGY EFFICIENCY

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes