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CEZ DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE

Signature(s)

Montant
330 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Czechia : 330 000 000 €
Énergie : 330 000 000 €
Date(s) de signature
16/12/2019 : 330 000 000 €
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Related public register
17/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CEZ DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE
Related public register
26/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - CEZ DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE
Communiqués associés
République tchèque : la BEI soutient la modernisation de la distribution d’électricité

Fiche récapitulative

Date de publication
26 août 2019
Statut
Référence
Signé | 16/12/2019
20190013
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CEZ DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE
CEZ DISTRIBUCE AS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 330 million
EUR 686 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project consists of investment schemes in the electricity distribution network in the Czech Republic over the period 2019-2020. It encompasses reinforcements and refurbishments in high, medium and low voltage networks, targeting at maintaining the quality of supply and connecting new users. The programme also includes components for network automation.

The project will allow the promoter to maintain the reliability and quality of electricity supply, to cater for new system users, to connect renewable energy and to improve the overall operational efficiency of the distribution system.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The programme schemes are expected to have limited environmental consequences. Environmental impact studies will be carried out as applicable and mitigating and/or compensation measures will be applied as necessary.

The EIB will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU where applicable), as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CEZ DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE
Date de publication
17 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
123179507
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190013
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Tchéquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - CEZ DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE
Date de publication
26 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
163912906
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20190013
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Tchéquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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