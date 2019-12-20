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AGRO-FOOD PROGRAMME MOROCCO

Signature(s)

Montant
25 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Maroc : 25 000 000 €
Agriculture, pêche, sylviculture : 25 000 000 €
Date(s) de signature
20/12/2019 : 25 000 000 €
Autres liens
Related public register
27/05/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AGRO-FOOD PROGRAMME MOROCCO
Related public register
30/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - AGRO-FOOD PROGRAMME MOROCCO
Communiqués associés
Maroc : la BEI finance à hauteur de 25 M€ le développement de Zalar Holding

Fiche récapitulative

Date de publication
23 décembre 2019
Statut
Référence
Signé | 20/12/2019
20190010
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AGRO-FOOD PROGRAMME MOROCCO
ZALAR HOLDING SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 25 million
EUR 69 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns an investment programme including grain storage facilities and chicken broiler farms located in the four main Moroccan consumption regions.

The aim is to support local private sector development in Morocco and provides additional capacity to grow and process agricultural produce, as a response to increasing demand.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project's compliance with applicable EIB environmental and social standards will be confirmed at appraisal together with the details of possible environmental and social assessments, permitting procedures and public consultation. Environmental and social impact assessment reports will be carried out and mitigation measures applied, as necessary. The appraisal will determine the use of resources and the alignment with the best practices in the sector (animal welfare, food/feed quality and safety standards)

The promoter will have to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the EIB's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Political Risk Guarantee.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AGRO-FOOD PROGRAMME MOROCCO
Date de publication
27 May 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
109454798
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190010
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - AGRO-FOOD PROGRAMME MOROCCO
Date de publication
30 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
241239899
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20190010
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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