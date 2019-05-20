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FRENCH SEEDS R&D

Signature(s)

Montant
170 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 170 000 000 €
Agriculture, pêche, sylviculture : 170 000 000 €
Date(s) de signature
18/12/2019 : 70 000 000 €
18/12/2019 : 100 000 000 €
Autres liens
Related public register
26/09/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FRENCH SEEDS R&D
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - FRENCH SEEDS R&D
Related EFSI register
25/09/2019 - FRENCH SEEDS R&D

Fiche récapitulative

Date de publication
20 mai 2019
Statut
Référence
Signé | 18/12/2019
20180895
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
FRENCH SEEDS R&D
VILMORIN & CIE SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 170 million
EUR 428 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The proposed operation is to fund the promoter's Research, Development and Innovation (RDI) activities related to the creation, development, registration and commercialisation of new field crop and vegetable seed varieties for their use in agriculture.

The RDI investment underpins the promoter's strategy to increase competitiveness in its various businesses, through the production of high performance seeds (field crops and vegetables) that will notably increase yields, resist to pathogens, pest or climate adverse conditions (drought, etc.) as well as improving research technics.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Compliance with the environmental "acquis" (notably the Environmental Impact Assessment (EIA) directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU) will be assessed during the appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to the EU public procurement legislation Directive 2014/24/EU, then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Directive 2014/24/EU, where applicable, as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the European Union, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Documents liés
26/09/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FRENCH SEEDS R&D
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - FRENCH SEEDS R&D
25/09/2019 - FRENCH SEEDS R&D

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FRENCH SEEDS R&D
Date de publication
26 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
89779675
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180895
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - FRENCH SEEDS R&D
Date de publication
31 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
171783337
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180895
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - FRENCH SEEDS R&D
Date de publication
24 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
123091087
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180895
Dernière mise à jour
25 Sep 2019
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
26/09/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FRENCH SEEDS R&D
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31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - FRENCH SEEDS R&D
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Fiche récapitulative
FRENCH SEEDS R&D
Fiche technique
FRENCH SEEDS R&D

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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