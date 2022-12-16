Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
UCL CZ LOAN FOR SMES AND MIDCAPS IV

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Slovaquie : 10 000 000 €
Tchéquie : 40 000 000 €
Lignes de crédit : 50 000 000 €
Date(s) de signature
16/12/2022 : 10 000 000 €
16/12/2022 : 40 000 000 €
UCL CZ LOAN FOR SMES AND MIDCAPS IV

Fiche récapitulative

Date de publication
23 décembre 2022
Statut
Référence
Signé | 16/12/2022
20180843
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
UCL CZ LOAN FOR SMES AND MIDCAPS IV
UNICREDIT LEASING CZ AS,UNICREDIT LEASING SLOVAKIA AS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 250 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Dedicated EIB loan to finance small and medium sized enterprises and mid-caps investments in the Czech Republic mainly and Slovakia via leasing schemes.

Financing of small and medium projects carried out by small and medium sized enterprises and mid-caps.

Additionality and Impact

The operation predominantly addresses access to finance constraints facing SMEs and Midcaps in the Czech Republic and Slovakia. Implementation is handled by an intermediary with in-depth experience with implementing EIB projects in the sector and the operation will improve financial conditions for final beneficiaries through the leasing channel. The operation will sustain employment in the targeted sector and the operation is aligned with the EIB's Climate Action Strategy through a significant climate action target. With the expectation of a share of the funds being allocated to investments in Cohesion regions, the proposed operation also falls under the scope of the EU objectives through its contribution to regional development, helping reduce regional disparities. EIB's contribution to a successful implementation of the project is based on an attractive pricing with longer maturities, sculpted repayment structures, flexible disbursement options and a signalling effect that may help crowd in additional financing. 

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

UCL CZ LOAN FOR SMES AND MIDCAPS IV

