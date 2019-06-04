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SICOYA (EGFF)

Signature(s)

Montant
15 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 15 000 000 €
Industrie : 15 000 000 €
Date(s) de signature
19/12/2019 : 7 500 000 €
19/12/2019 : 7 500 000 €
Autres liens
Related public register
26/09/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SICOYA (EGFF)
Related EFSI register
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY

Fiche récapitulative

Date de publication
4 juin 2019
Statut
Référence
Signé | 19/12/2019
20180842
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SICOYA (EGFF)
SICOYA GMBH
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 15 million
EUR 36 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Sicoya is a start-up producing optical communication devices (transceivers), to be used mainly in next generation data centres. The project relates to the Research, Development and Innovation (RDI) and manufacturing of such products based on the innovative silicon photonics technology that co-integrates ultra-small electronic and photonic (light based) structures on one single chip.

The project will help the promoter achieve its objective to establish serial production of engines and transceivers based on silicon photonics.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project activities do not fall under Annexes I and II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU, and are therefore not subject to a mandatory Environmental Impact Assessment. The activities included in the scope of the project will be performed in existing buildings and are not expected to have any relevant environmental impact. The Bank's Services will review during the project appraisal any other environmental details of the project.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation, then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation.

Documents liés
26/09/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SICOYA (EGFF)
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SICOYA (EGFF)
Date de publication
26 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
92302068
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180842
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Date de publication
13 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
122912044
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180667
Dernière mise à jour
19 Aug 2020
Secteur(s)
Services
Pays
Bulgarie, Kenya, Ghana, Mexique, Philippines
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
26/09/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SICOYA (EGFF)
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19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
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Fiche récapitulative
SICOYA (EGFF)
Fiche technique
SICOYA (EGFF)

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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