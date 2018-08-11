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SZCZECIN AFFORDABLE HOUSING INVESTMENT PLAN

Signature(s)

Montant
19 210 096,63 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 19 210 096,63 €
Aménagement urbain : 19 210 096,63 €
Date(s) de signature
28/08/2020 : 5 976 639,87 €
10/08/2020 : 13 233 456,76 €
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05/02/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SZCZECIN AFFORDABLE HOUSING INVESTMENT PLAN
Communiqués associés
Poland: Investment Plan for Europe - EIB supports affordable housing in the city of Szczecin
Projet apparenté
POLAND SOCIAL AND AFFORDABLE HOUSING PROGRAMME

Fiche récapitulative

Date de publication
9 octobre 2019
Statut
Référence
Signé | 10/08/2020
20180811
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SZCZECIN AFFORDABLE HOUSING INVESTMENT PLAN
SZCZECINSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SPOLKA Z O.O.,TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO PRAWOBRZEZE SP ZOO
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
PLN 84 million (EUR 20 million)
PLN 171 million (EUR 40 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The EIB loan will finance the investments to be made by STBS (Szczecinskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spolka z o.o.) and by TBSP (Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Prawobrzeze Spolka z o.o.), the local associations of affordable housing in Szczecin in the period 2019-2023. The project, part of the municipal plan of the city centre revitalisation, will deliver affordable and social housing units, social infrastructure (such as senior residences) and include green infrastructure.

The aim is to build new affordable housing, refurbish the existing units by making them more energy efficient, and ultimately, contribute to urban regeneration. Following a holistic approach, the project includes green infrastructure to ensure that this housing development will be more resilient to climate change, as well as promote biodiversity, urban agriculture with short food circuits and social inclusion.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The EIB will finance eligible components which are environmentally sound. All components must comply with EU environmental legislation, as well as comply with the principles and standards of the EIB's Environmental Policy Statement.

The promoter is subject to public procurement regulation. The EIB will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directive 2014/24/EU, Directive 2014/25/EU, as well as Directive 92/13/EEC and 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union (OJEU), as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SZCZECIN AFFORDABLE HOUSING INVESTMENT PLAN
Date de publication
5 Feb 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
123807395
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180811
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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