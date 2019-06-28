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ANAESTHETIC DRUG DEVELOPMENT (EGFF)

Signature(s)

Montant
20 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 20 000 000 €
Services : 20 000 000 €
Date(s) de signature
28/06/2019 : 10 000 000 €
28/06/2019 : 10 000 000 €
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03/03/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ANAESTHETIC DRUG DEVELOPMENT (EGFF)
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Communiqués associés
Germany: EIB and specialty pharmaceutical company PAION AG have signed a EUR 20 million loan agreement

Fiche récapitulative

Date de publication
10 juillet 2019
Statut
Référence
Signé | 28/06/2019
20180783
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ANAESTHETIC DRUG DEVELOPMENT (EGFF)
PAION AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 20 million
EUR 69 million
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Description
Objectifs

The promoter is a pharmaceutical company developing a novel short-acting anaesthetic compound. The eligible investment plan includes research and development (R&D) and related expenses to finance the development and regulatory filing of the drug, including the costs associated with a paediatric formulation of the product.

The proposed transaction will support R&D investments required to advance the promoter's product pipeline and bring the products to market.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The promoter's investments concern research, development and innovation activities that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The promoter is a private company, not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority; thus the project is not covered by the EU directives on procurement. However, the promoter's procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank's services will verify details during the project due diligence.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ANAESTHETIC DRUG DEVELOPMENT (EGFF)
Date de publication
3 Mar 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
91431594
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180783
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ANAESTHETIC DRUG DEVELOPMENT (EGFF)
Date de publication
31 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
185250876
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180783
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Date de publication
13 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
122912044
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180667
Dernière mise à jour
19 Aug 2020
Secteur(s)
Services
Pays
Bulgarie, Kenya, Ghana, Mexique, Philippines
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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