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KCM LEAD ZINC CAPACITY EXPANSION

Signature(s)

Montant
65 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Bulgarie : 65 000 000 €
Industrie : 65 000 000 €
Date(s) de signature
11/12/2019 : 65 000 000 €
Autres liens
Related public register
08/01/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KCM LEAD ZINC CAPACITY EXPANSION
Related EFSI register
17/12/2019 - KCM LEAD ZINC CAPACITY EXPANSION

Fiche récapitulative

Date de publication
16 octobre 2019
Statut
Référence
Signé | 11/12/2019
20180781
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
KCM LEAD ZINC CAPACITY EXPANSION
KCM AD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 65 million
EUR 130 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project includes investments in a new lead refining plant and zinc electrolysis unit both replacing outdated units, and the upgrade of the zinc recycling unit resulting in lower production costs, better environmental performance, increased recycling rates of lead and zinc containing waste, and better working conditions.

This project aims at decoupling growth from use of resources and emissions (including greenhouse gases emissions) by: - an increased processing capacity, with a focus to increase treatment of waste streams containing zinc/lead and increase eco-effectiveness of finite precious metals in the region; - an increase the circularity of metals; - a decrease in production costs by improving resource efficiency, raw materials flexibility and shift from heavy fuel to natural gas; - a reduction of the environmental impact of its production to comply with future/more stringent regulations and ensure better working conditions for its production staff, and - a reduced reliance on concentrates from the mining sector, and related risk, e.g. price fluctuations and supply disruptions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The implementation of the promoter's technological modernisation and upgrading program has and will continue to improve the environmental performance of the production, and enable to run its facilities in compliance with European legislation, and even move beyond what is legally required, e.g. with regards to compliance with the relevant Best Available Technique (BAT), recycling targets, and environmental management plan.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. Procurement procedures followed for the selection of the potential suppliers of services and equipment will consist of negotiated procedures without publication in the Official Journal of the European Union. Under these conditions, the procurement procedures to be followed by the promoter are suitable for the project and satisfactory to the EIB.

Documents liés
08/01/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KCM LEAD ZINC CAPACITY EXPANSION
17/12/2019 - KCM LEAD ZINC CAPACITY EXPANSION

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KCM LEAD ZINC CAPACITY EXPANSION
Date de publication
8 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
125852246
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180781
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Bulgarie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - KCM LEAD ZINC CAPACITY EXPANSION
Date de publication
17 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
125452093
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180781
Dernière mise à jour
17 Dec 2019
Secteur(s)
Industrie
Pays
Bulgarie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
08/01/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KCM LEAD ZINC CAPACITY EXPANSION
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17/12/2019 - KCM LEAD ZINC CAPACITY EXPANSION
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Fiche récapitulative
KCM LEAD ZINC CAPACITY EXPANSION
Fiche technique
KCM LEAD ZINC CAPACITY EXPANSION

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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