KCM LEAD ZINC CAPACITY EXPANSION

Fiche récapitulative
The project includes investments in a new lead refining plant and zinc electrolysis unit both replacing outdated units, and the upgrade of the zinc recycling unit resulting in lower production costs, better environmental performance, increased recycling rates of lead and zinc containing waste, and better working conditions.
This project aims at decoupling growth from use of resources and emissions (including greenhouse gases emissions) by: - an increased processing capacity, with a focus to increase treatment of waste streams containing zinc/lead and increase eco-effectiveness of finite precious metals in the region; - an increase the circularity of metals; - a decrease in production costs by improving resource efficiency, raw materials flexibility and shift from heavy fuel to natural gas; - a reduction of the environmental impact of its production to comply with future/more stringent regulations and ensure better working conditions for its production staff, and - a reduced reliance on concentrates from the mining sector, and related risk, e.g. price fluctuations and supply disruptions.
The implementation of the promoter's technological modernisation and upgrading program has and will continue to improve the environmental performance of the production, and enable to run its facilities in compliance with European legislation, and even move beyond what is legally required, e.g. with regards to compliance with the relevant Best Available Technique (BAT), recycling targets, and environmental management plan.
The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. Procurement procedures followed for the selection of the potential suppliers of services and equipment will consist of negotiated procedures without publication in the Official Journal of the European Union. Under these conditions, the procurement procedures to be followed by the promoter are suitable for the project and satisfactory to the EIB.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.