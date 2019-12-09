Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

DEMANT - ADVANCED TECHNOLOGY HEARING AIDS RDI

Signature(s)

Montant
220 674 592,13 €
Pays
Secteur(s)
France : 15 447 221,45 €
Pologne : 22 067 459,21 €
Danemark : 158 885 706,33 €
Industrie : 220 674 592,13 €
Date(s) de signature
4/12/2020 : 7 016 082,44 €
9/12/2019 : 8 431 139,01 €
4/12/2020 : 10 022 974,91 €
4/12/2020 : 11 025 272,41 €
9/12/2019 : 12 044 484,3 €
9/12/2019 : 13 248 932,73 €
4/12/2020 : 72 165 419,39 €
9/12/2019 : 86 720 286,94 €
Autres liens
Related public register
24/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DEMANT - ADVANCED TECHNOLOGY HEARING AIDS RDI
Related public register
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - DEMANT - ADVANCED TECHNOLOGY HEARING AIDS RDI
Communiqués associés
Danemark : La BEI soutient les activités d'innovation de Demant dans le domaine des aides auditives

Fiche récapitulative

Date de publication
17 décembre 2019
Statut
Référence
Signé | 09/12/2019
20180771
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
DEMANT - ADVANCED TECHNOLOGY HEARING AIDS RDI
DEMANT A/S
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
DKK 1646 million (EUR 220 million)
DKK 2037 million (EUR 273 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will finance Demant's research, development and innovation (RDI) investments to develop next technology, advanced hearing equipment.

The planned RDI expenditures are related to the development of the next generation of wireless acoustic hearing devices.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The RDI activities are expected to be carried out in existing facilities that are already used for the same purposes and that are not expected to change their scope due to the project An Environmental Impact Assessment is therefore not needed as per EIA Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions

Documents liés
24/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DEMANT - ADVANCED TECHNOLOGY HEARING AIDS RDI
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - DEMANT - ADVANCED TECHNOLOGY HEARING AIDS RDI
Autres liens
Communiqués associés
Danemark : La BEI soutient les activités d'innovation de Demant dans le domaine des aides auditives

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DEMANT - ADVANCED TECHNOLOGY HEARING AIDS RDI
Date de publication
24 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
121764108
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180771
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Danemark
France
Pologne
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - DEMANT - ADVANCED TECHNOLOGY HEARING AIDS RDI
Date de publication
20 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
162483153
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180771
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Danemark
France
Pologne
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
24/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DEMANT - ADVANCED TECHNOLOGY HEARING AIDS RDI
Related public register
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - DEMANT - ADVANCED TECHNOLOGY HEARING AIDS RDI
Autres liens
Fiche récapitulative
DEMANT - ADVANCED TECHNOLOGY HEARING AIDS RDI
Fiche technique
DEMANT - ADVANCED TECHNOLOGY HEARING AIDS RDI
Communiqués associés
Danemark : La BEI soutient les activités d'innovation de Demant dans le domaine des aides auditives

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Danemark : La BEI soutient les activités d'innovation de Demant dans le domaine des aides auditives
Autres liens
Related public register
24/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DEMANT - ADVANCED TECHNOLOGY HEARING AIDS RDI
Related public register
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - DEMANT - ADVANCED TECHNOLOGY HEARING AIDS RDI

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes