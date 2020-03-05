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DUISBURGER HAFEN II

Signature(s)

Montant
40 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 40 000 000 €
Transports : 40 000 000 €
Date(s) de signature
10/07/2020 : 40 000 000 €
Autres liens
Related public register
30/06/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DUISBURGER HAFEN II

Fiche récapitulative

Date de publication
5 mars 2020
Statut
Référence
Signé | 10/07/2020
20180733
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
DUISBURGER HAFEN II
DUISBURGER HAFEN AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 40 million
EUR 82 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the conversion, rehabilitation and upgrade of the inland port of Duisburg, located along the TEN-T inland waterway North Sea-Baltic and Rhine-Alpine Corridors. Financing will cover investments on tri-modal terminals and their associated facilities, as well as warehouses, noise abatement measures, port security and signalling systems and the road and railway networks.

The investments under the project will help the Port of Duisburg will accommodate future traffic growth and enhance the safety and efficiency of its operations.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Compliance with the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU, the Water Framework Directive 2000/60/EC (as amended), the Floods Directive 2007/60/EC, the Habitats and Birds Directives (92/43/EEC and 2009/147/EC respectively), as well as biodiversity assessment requirements, climate change adaptation issues, mitigation/compensation measures and environmental and social monitoring plans, will be further assessed in detail during appraisal.

The promoter has to ensure that contracts for the implementation of the project are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/24/EU as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
30/06/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DUISBURGER HAFEN II

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DUISBURGER HAFEN II
Date de publication
30 Jun 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
125598132
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180733
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
30/06/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DUISBURGER HAFEN II
Autres liens
Fiche récapitulative
DUISBURGER HAFEN II
Fiche technique
DUISBURGER HAFEN II

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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