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INTRINSIC ID (EGFF)

Signature(s)

Montant
11 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pays-Bas : 11 000 000 €
Services : 11 000 000 €
Date(s) de signature
17/05/2019 : 5 500 000 €
17/05/2019 : 5 500 000 €
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11/06/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - INTRINSIC ID (EGFF)
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19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Communiqués associés
Pays-Bas : #InvestEU - Intrinsic ID obtient un prêt de 11 millions d’EUR de la BEI

Fiche récapitulative

Date de publication
12 mars 2019
Statut
Référence
Signé | 17/05/2019
20180732
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
INTRINSIC ID (EGFF)
INTRINSIC ID BV
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 11 million
EUR 24 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Intrinsic ID is a cybersecurity company that provides digital authentication solutions. The investment focuses on software development activities enhancing and complementing the current offering and supporting the company's worldwide growth.

The proposed loan will help Intrinsic ID maintain their competitive edge in an innovative technology, scale up their business thanks to turnkey solutions and value-added services offerings and pursue their growth strategy and geographic deployment.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The operation concerns the promoter's investments in technology and product development. Due to the nature of the operation (mainly salaries, technology licenses, capital expenditure (CapEx) concerning hardware), it does not fall under the Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - INTRINSIC ID (EGFF)
Date de publication
11 Jun 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
89740440
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180732
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - INTRINSIC ID (EGFF)
Date de publication
21 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
164484155
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180732
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Date de publication
13 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
122912044
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180667
Dernière mise à jour
19 Aug 2020
Secteur(s)
Services
Pays
Bulgarie, Kenya, Ghana, Mexique, Philippines
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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