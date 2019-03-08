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BANKIA ENHANCED SUPPORT FOR SMES & MIDCAPS

Signature(s)

Montant
180 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 180 000 000 €
Lignes de crédit : 180 000 000 €
Date(s) de signature
3/12/2019 : 180 000 000 €
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Related EFSI register
17/12/2019 - BANKIA ENHANCED SUPPORT FOR SMES & MIDCAPS

Fiche récapitulative

Date de publication
8 mars 2019
Statut
Référence
Signé | 03/12/2019
20180680
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BANKIA ENHANCED SUPPORT FOR SMES & MIDCAPS
BANKIA SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 180 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the financing of small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Spain in vulnerable areas and segments. Further additionality is created through a funded risk participation structure.

The objective of the operation is releasing resources that will be used to promote small and SME and mid-cap financing, thereby facilitating new lending to projects carried out by small companies, mainly in Spain but also in other EU countries. Consequently, the proposed transaction would promote medium and long-term lending for capital investment and would contribute to strengthen the productivity and competitiveness of SMEs and mid-caps. Some of the projects will foster investments in, among other sectors, knowledge economy, renewable energy and energy efficiency, protection of the environment and natural resource efficiency. A minimum of 70% of the new portfolio will be dedicated to SMEs, with mid-caps accounting for up to 30%.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Documents liés
17/12/2019 - BANKIA ENHANCED SUPPORT FOR SMES & MIDCAPS

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

scoreboard - BANKIA ENHANCED SUPPORT FOR SMES & MIDCAPS
Date de publication
17 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
93758392
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180680
Dernière mise à jour
17 Dec 2019
Secteur(s)
Lignes de crédit
Pays
Espagne
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related EFSI register
17/12/2019 - BANKIA ENHANCED SUPPORT FOR SMES & MIDCAPS
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Fiche récapitulative
BANKIA ENHANCED SUPPORT FOR SMES & MIDCAPS
Fiche technique
BANKIA ENHANCED SUPPORT FOR SMES & MIDCAPS

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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