NEW AROMATICS TECHNOLOGY DEVELOPMENT

Fiche récapitulative
The project will upgrade an existing LAB (Linear Alkyl Benzene) production plant from the conventional liquid acid-based catalyst system to the promoter's proprietary solid bed catalyst technology resulting in a significant improvement in terms of environmental footprint of LAB production. The project is complemented by the promoter's research and development (R&D) programme in the fields of sustainable fuels and chemicals.
This project will significantly improve the environmental footprint of LAB production.
This type of project falls under Annex II of the Environment Impact Assessment (EIA) Directive, the screening and respective EIA decisions and reports will be assessed during the appraisal. The environmental dimension of the project will be scrutinised during the appraisal. This will include a conformity check with applicable EU directives - the Industrial Emissions Directive (IED), the Ambient Air Quality Directive and the Seveso Directive (SEVESOIII) - and the environmental and occupational health and safety (OHS) plans.
The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (2014/25/EU), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (2014/25/EU as well as Directive 92/13/) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
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Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
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Mécanisme de traitement des plaintes
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