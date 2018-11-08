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NEW AROMATICS TECHNOLOGY DEVELOPMENT

Signature(s)

Montant
60 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 60 000 000 €
Industrie : 60 000 000 €
Date(s) de signature
10/12/2019 : 60 000 000 €
Autres liens
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15/02/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NEW AROMATICS TECHNOLOGY DEVELOPMENT
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Communiqués associés
Espagne : la BEI soutient un projet novateur de Cepsa pour lui permettre d’améliorer son efficacité énergétique et de réduire l’impact environnemental de ses activités chimiques

Fiche récapitulative

Date de publication
8 novembre 2018
Statut
Référence
Signé | 10/12/2019
20180679
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NEW AROMATICS TECHNOLOGY DEVELOPMENT
COMPANIA ESPANOLA DE PETROLEOS SAU
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 60 million
EUR 123 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will upgrade an existing LAB (Linear Alkyl Benzene) production plant from the conventional liquid acid-based catalyst system to the promoter's proprietary solid bed catalyst technology resulting in a significant improvement in terms of environmental footprint of LAB production. The project is complemented by the promoter's research and development (R&D) programme in the fields of sustainable fuels and chemicals.

This project will significantly improve the environmental footprint of LAB production.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

This type of project falls under Annex II of the Environment Impact Assessment (EIA) Directive, the screening and respective EIA decisions and reports will be assessed during the appraisal. The environmental dimension of the project will be scrutinised during the appraisal. This will include a conformity check with applicable EU directives - the Industrial Emissions Directive (IED), the Ambient Air Quality Directive and the Seveso Directive (SEVESOIII) - and the environmental and occupational health and safety (OHS) plans.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (2014/25/EU), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (2014/25/EU as well as Directive 92/13/) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NEW AROMATICS TECHNOLOGY DEVELOPMENT
Date de publication
15 Feb 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87286501
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180679
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - NEW AROMATICS TECHNOLOGY DEVELOPMENT
Date de publication
21 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
184168279
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180679
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - NEW AROMATICS TECHNOLOGY DEVELOPMENT
Date de publication
15 Mar 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
91784901
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180679
Dernière mise à jour
15 Mar 2019
Secteur(s)
Industrie
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Photogallery

EIB to finance pioneering project to imrove CEPSA's energy efficiency and reduce the environmental impact of its chemicals operations in Spain
New Aromatics Technology Development (CEPSA)
Photographe: Mercedes Landete
©EIB

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