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OKAVANGO CAPITAL

Signature(s)

Montant
11 503 406,77 €
Secteur(s)
Services : 11 503 406,77 €
Date(s) de signature
22/12/2021 : 3 451 022,03 €
22/12/2021 : 8 052 384,74 €
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25/09/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OKAVANGO CAPITAL

Fiche récapitulative

Date de publication
25 avril 2019
Statut
Référence
Signé | 22/12/2021
20180670
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
OKAVANGO CAPITAL
ACCEPTABLE CORPORATE(S)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 13 million (EUR 12 million)
USD 75 million (EUR 67 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités financières et d'assurance
Description
Objectifs

The proposed operation concerns an equity participation in an impact fund aiming to generate commercial return, nature conservation and rural livelihood improvements through investments in innovative businesses in East and Southern Africa.

The proposed operation concerns an equity participation of up to USD 20m (or its EUR equivalent) in Okavango Fund L.P. (the "Fund"), an impact fund aiming to generate commercial returns, nature conservation and rural livelihood improvements by investing in small and medium-sized enterprises (SMEs) in East and Southern Africa. The Fund will target investments in the food security, climate technologies, and domestic nature tourism sectors across Kenya, Uganda, Rwanda, Tanzania and Zambia. The Fund targets to raise EUR 75m, and plans to hold a first close in Q2/Q3 2019. By contributing to private sector development and improving access to finance for SMEs, the proposed operation is in line with the priorities of the Cotonou Agreement, the EU Agenda for Change (the basis for EU's development policy) and the Joint EU-Africa Strategy. Private sector development is also a key priority in the national development strategies in several of the concerned countries. The proposed operation is expected to contribute towards a number of community, conservation and commercial Sustainable Development Goals (SDGs), notably SDG 6 "Clean water and sanitisation", SDG 8 "Decent work and economic growth", SDG 12 "Responsible consumption and production", SGD 14 "Life below water", SGD 15 "Life on land" and SGD 5 "Gender equality".

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Bank will ensure that the project meets the social and environmental standards of the EIB and that the fund's operational guidelines provide for complete environmental and social due diligence of investee companies.

N/A

Documents liés
25/09/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OKAVANGO CAPITAL

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OKAVANGO CAPITAL
Date de publication
25 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86840269
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180670
Secteur(s)
Services
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Régional - Afrique de l'Est
Afrique australe
Disponible au public
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25/09/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OKAVANGO CAPITAL
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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