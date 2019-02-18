Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

SOFTWARE GROUP (EGFF)

Signature(s)

Montant
18 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Bulgarie : 18 000 000 €
Services : 18 000 000 €
Date(s) de signature
15/03/2019 : 9 000 000 €
15/03/2019 : 9 000 000 €
Autres liens
Related public register
03/04/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SOFTWARE GROUP (EGFF)
Related public register
28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - SOFTWARE GROUP (EGFF)
Related EFSI register
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY

Fiche récapitulative

Date de publication
18 février 2019
Statut
Référence
Signé | 15/03/2019
20180667
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SOFTWARE GROUP (EGFF)
SOFTWARE GROUP BG AD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 18 million
EUR 41 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will finance Software Group's investments into new products and services, including the up keeping of the platform, digital channel products and applications. It will also cover the "upstream" development of the business requirements and translation to the new product specifications in insurance and factoring.

The EIB financing the promoter's research, development and innovation (RDI) activities, and financing will also include the related marketing and sales expenditures in support of its market expansion.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The RDI activities take place in existing locations without environmental impacts and do not require any environmental authorisations.

Software Group is a private sector company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU Public Procurement Directives. Nevertheless, the procurement policies and the supply management characteristics as presented to the Bank are considered acceptable.

Documents liés
03/04/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SOFTWARE GROUP (EGFF)
28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - SOFTWARE GROUP (EGFF)
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SOFTWARE GROUP (EGFF)
Date de publication
3 Apr 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
91373362
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180667
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Bulgarie
Kenya
Ghana
Mexique
Philippines
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SOFTWARE GROUP (EGFF)
Date de publication
28 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
205855009
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180667
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Bulgarie
Kenya
Ghana
Mexique
Philippines
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Date de publication
13 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
122912044
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180667
Dernière mise à jour
19 Aug 2020
Secteur(s)
Services
Pays
Bulgarie, Kenya, Ghana, Mexique, Philippines
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
03/04/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SOFTWARE GROUP (EGFF)
Related public register
28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - SOFTWARE GROUP (EGFF)
Related EFSI register
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Autres liens
Fiche récapitulative
SOFTWARE GROUP (EGFF)
Fiche technique
SOFTWARE GROUP (EGFF)

Photogallery

EIB signs two new loans in Bulgaria following a strong year in 2018
National Press Confence 2019 in Sofia
©EIB

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes