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PFR REGIONAL DEVELOPMENT FL

Signature(s)

Montant
30 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 30 000 000 €
Aménagement urbain : 30 000 000 €
Date(s) de signature
29/12/2021 : 30 000 000 €
Autres liens
Related public register
12/09/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PFR REGIONAL DEVELOPMENT FL
Projet apparenté
POLISH REGIONAL DEVELOPMENT AGENCIES PL

Fiche récapitulative

Date de publication
7 avril 2020
Statut
Référence
Signé | 29/12/2021
20180656
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PFR REGIONAL DEVELOPMENT FL
PUBLIC ENTITY(IES)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 30 million
EUR 40 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The operation consists of a framework loan to the Polish regional development agency in the Cohesion region of Pomorskie. EIB financing will support new eligible sustainable urban development schemes. This is a Sub-operation under the Polish Regional Development Agencies Programme Loan (2016-0564).

Through the financing of urban development schemes, the project aims to improve the competitiveness and attractiveness of the Region's settlements, as well as its social and economic potential. The schemes originated under the EIB Project are envisaged to support the 2030 regional strategy in a rapidly changing social context. They are part of the regional measures addressing the challenges of global competition, climate change, migration, robot technology, demographics, renewable energy and integration.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Overall, the investments to be carried out are expected to generate a wide range of positive environmental (including energy efficiency of buildings) and social impacts, despite some possible minor negative impacts during the remediation and construction period. Schemes shall be implemented according to the provisions of the relevant EU Directives, including but not limited to SEA (2001/42/EC), EIA (2014/52/EU amending 2011/92/EU), Habitats (92/43/EEC) and Birds (2009/147/EC) Directives as transposed into national law.

The promoter has to ensure that for applicable final beneficiaries, contracts for the implementation of the project will be tendered in line with the relevant applicable EU procurement legislation.

Documents liés
12/09/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PFR REGIONAL DEVELOPMENT FL
Projets associés
Projet apparenté
POLISH REGIONAL DEVELOPMENT AGENCIES PL

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PFR REGIONAL DEVELOPMENT FL
Date de publication
12 Sep 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
126562689
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180656
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
12/09/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PFR REGIONAL DEVELOPMENT FL
Autres liens
Fiche récapitulative
PFR REGIONAL DEVELOPMENT FL
Fiche technique
PFR REGIONAL DEVELOPMENT FL
Projet apparenté
POLISH REGIONAL DEVELOPMENT AGENCIES PL

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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