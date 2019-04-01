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KPN 5G NETWORK INITIAL DEPLOYMENT

Signature(s)

Montant
300 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pays-Bas : 300 000 000 €
Télécom : 300 000 000 €
Date(s) de signature
1/04/2019 : 300 000 000 €
Autres liens
Related public register
30/06/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KPN 5G NETWORK INITIAL DEPLOYMENT
Related public register
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - KPN 5G NETWORK INITIAL DEPLOYMENT

Fiche récapitulative

Date de publication
2 avril 2019
Statut
Référence
Signé | 01/04/2019
20180652
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
KPN 5G NETWORK INITIAL DEPLOYMENT
KONINKLIJKE KPN NV
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 300 million
EUR 650 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project relates to the expansion in capacity of the promoter's 4G mobile broadband network and the initial deployment of a 5G network, in order to cope with the expected growth of data traffic and demand for higher data rates. It covers investments in the radio, access network, transmission, core network and IT systems. The project also includes improvements of the promoter's cybersecurity capabilities.

The project will result in increasing the capacity, and therefore the speed and quality of service, of the promoter's mobile network in the country.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The installation of mobile telecommunication networks do not fall under Annexes I and II of the Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, and are therefore not subject to mandatory Environmental Impact Assessment. There is no particular negative residual environmental impact expected.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector not having the status of a contracting authority, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Documents liés
30/06/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KPN 5G NETWORK INITIAL DEPLOYMENT
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - KPN 5G NETWORK INITIAL DEPLOYMENT

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KPN 5G NETWORK INITIAL DEPLOYMENT
Date de publication
30 Jun 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87227288
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180652
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - KPN 5G NETWORK INITIAL DEPLOYMENT
Date de publication
21 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
179809973
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180652
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
30/06/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KPN 5G NETWORK INITIAL DEPLOYMENT
Related public register
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - KPN 5G NETWORK INITIAL DEPLOYMENT
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Fiche récapitulative
KPN 5G NETWORK INITIAL DEPLOYMENT
Fiche technique
KPN 5G NETWORK INITIAL DEPLOYMENT

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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