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SABADELL LOAN FOR SMES EU PL

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 150 000 000 €
Lignes de crédit : 150 000 000 €
Date(s) de signature
14/12/2018 : 150 000 000 €
Autres liens
Communiqués associés
Spain: Financing for SMEs: EIB and Banco Sabadell provide credit lines totalling EUR 700m
Projet apparenté
EU PROGRAMME LOAN FOR SMES AND MIDCAPS 2017

Fiche récapitulative

Date de publication
27 novembre 2018
Statut
Référence
Signé | 14/12/2018
20180650
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SABADELL LOAN FOR SMES EU PL
BANCO DE SABADELL SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
Not applicable.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of a dedicated loan to finance small and medium-sized projects carried out primarily by small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps companies in Spain. This is a new operation under the "EU Programme Loan for SMEs and mid-caps 2017" (2016-0812).

The project will improve competitiveness and access to finance at favorable conditions for SMEs and mid-caps in Spain.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Projets associés
Projet apparenté
EU PROGRAMME LOAN FOR SMES AND MIDCAPS 2017
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Communiqués associés
Spain: Financing for SMEs: EIB and Banco Sabadell provide credit lines totalling EUR 700m

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

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Spain: Financing for SMEs: EIB and Banco Sabadell provide credit lines totalling EUR 700m
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Projet apparenté
EU PROGRAMME LOAN FOR SMES AND MIDCAPS 2017

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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