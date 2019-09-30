OFF-GRID SOLAR UGANDA ACCELERATION

Fiche récapitulative
The project will finance Fenix International's deployment of solar home systems in Uganda.
The solar home systems are composed of a solar panel, a central unit (including battery storage, an energy management system/ charge controller and communication technology) and several appliances and will be sold on a payment plan basis to individual beneficiaries located in Uganda under pay as you go contracts.
The operation is expected to have overall significant positive environmental and social impact by providing clean energy to households that are currently un-served or under-served by the grid and mostly reliant on polluting and dangerous energy sources. Limited negative environmental impacts could arise from health & safety issues related to the inappropriate handling of batteries (notably at the time of disposal) and disposal of old devices (e.g kerosene lanterns, candles, flashlights and generators for lighting). Considerable e-waste is only expected to arise from the operation in five to seven years and the promoter is looking into potential process of e-waste handling schemes in the country/in the region, to ensure the maximisation of the re-use of some components, whilst ensuring the appropriate handling of more polluting items like batteries.
The promoter will have to ensure that the implementation of the project will be done in accordance with the EIB's Guide to Procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.