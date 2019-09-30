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OFF-GRID SOLAR UGANDA ACCELERATION

Signature(s)

Montant
10 629 251,7 €
Pays
Secteur(s)
Ouganda : 10 629 251,7 €
Énergie : 10 629 251,7 €
Date(s) de signature
27/07/2020 : 10 629 251,7 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
30 septembre 2019
Statut
Référence
Signé | 27/07/2020
20180642
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
OFF-GRID SOLAR UGANDA ACCELERATION
FENIX INTERNATIONAL UGANDA LTD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 12 million (EUR 11 million)
USD 25 million (EUR 23 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project will finance Fenix International's deployment of solar home systems in Uganda.

The solar home systems are composed of a solar panel, a central unit (including battery storage, an energy management system/ charge controller and communication technology) and several appliances and will be sold on a payment plan basis to individual beneficiaries located in Uganda under pay as you go contracts.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The operation is expected to have overall significant positive environmental and social impact by providing clean energy to households that are currently un-served or under-served by the grid and mostly reliant on polluting and dangerous energy sources. Limited negative environmental impacts could arise from health & safety issues related to the inappropriate handling of batteries (notably at the time of disposal) and disposal of old devices (e.g kerosene lanterns, candles, flashlights and generators for lighting). Considerable e-waste is only expected to arise from the operation in five to seven years and the promoter is looking into potential process of e-waste handling schemes in the country/in the region, to ensure the maximisation of the re-use of some components, whilst ensuring the appropriate handling of more polluting items like batteries.

The promoter will have to ensure that the implementation of the project will be done in accordance with the EIB's Guide to Procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OFF-GRID SOLAR UGANDA ACCELERATION
Date de publication
24 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
123372833
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180642
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Ouganda
Disponible au public
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