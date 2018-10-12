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MERIDIAM INFRASTRUCTURE AFRICA FUND TOP UP

Signature(s)

Montant
15 000 000 €
Secteur(s)
Éducation : 750 000 €
Télécom : 750 000 €
Santé : 1 500 000 €
Eau, assainissement : 1 500 000 €
Services : 4 500 000 €
Énergie : 6 000 000 €
Date(s) de signature
29/03/2019 : 750 000 €
29/03/2019 : 750 000 €
29/03/2019 : 1 500 000 €
29/03/2019 : 1 500 000 €
29/03/2019 : 4 500 000 €
29/03/2019 : 6 000 000 €
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18/12/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MERIDIAM INFRASTRUCTURE AFRICA FUND TOP UP

Fiche récapitulative

Date de publication
12 octobre 2018
Statut
Référence
Signé | 29/03/2019
20180638
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MERIDIAM INFRASTRUCTURE AFRICA FUND TOP UP
MERIDIAM SAS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 15 million
EUR 505 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The Fund will finance primarily greenfield infrastructure projects in the energy and power, transportation, environmental infrastructure, social infrastructure and telecommunications sectors across Africa.

The fund will make investments predominantly in greenfield projects, but may also invest in selected secondary projects at the operational stage. The fund will generally seek to acquire significant minority or majority stakes of the junior/equity capital in each project with strong corporate governance rights to be able to monitor and manage project risks. The proposed transaction would be an incremental commitment for the EIB, in addition to the existing commitment of EUR 30 million.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The fund's operational guidelines will provide for environmental and social due diligence of all projects, according to guidelines acceptable to the EIB.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with EIB's Guide to Procurement.

Commentaires

SECTION Q : HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES SECTION D : ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY SECTION E : WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES SECTION H : TRANSPORTATION AND STORAGE SECTION J : INFORMATION AND COMMUNICATION SECTION P : EDUCATION

Documents liés
18/12/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MERIDIAM INFRASTRUCTURE AFRICA FUND TOP UP

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MERIDIAM INFRASTRUCTURE AFRICA FUND TOP UP
Date de publication
18 Dec 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87542002
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180638
Secteur(s)
Santé
Énergie
Eau, assainissement
Services
Télécom
Éducation
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Régional - Afrique
Disponible au public
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Lien vers la source
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18/12/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MERIDIAM INFRASTRUCTURE AFRICA FUND TOP UP
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Fiche récapitulative
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Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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