MERIDIAM INFRASTRUCTURE AFRICA FUND TOP UP

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Santé - Santé humaine et action sociale
- Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
- Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
- Services - Transports et entreposage
- Télécom - Information et communication
- Éducation - Enseignement
The Fund will finance primarily greenfield infrastructure projects in the energy and power, transportation, environmental infrastructure, social infrastructure and telecommunications sectors across Africa.
The fund will make investments predominantly in greenfield projects, but may also invest in selected secondary projects at the operational stage. The fund will generally seek to acquire significant minority or majority stakes of the junior/equity capital in each project with strong corporate governance rights to be able to monitor and manage project risks. The proposed transaction would be an incremental commitment for the EIB, in addition to the existing commitment of EUR 30 million.
The fund's operational guidelines will provide for environmental and social due diligence of all projects, according to guidelines acceptable to the EIB.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with EIB's Guide to Procurement.
SECTION Q : HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES SECTION D : ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY SECTION E : WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES SECTION H : TRANSPORTATION AND STORAGE SECTION J : INFORMATION AND COMMUNICATION SECTION P : EDUCATION
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.