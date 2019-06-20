MDB MBIL FOR SMES AND MIDCAPS & OTHER PRIORITIES

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Fiche récapitulative
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
The project consists of a Multi Beneficiary Intermediated Loan to the newly-established Malta Development Bank (MDB) to support its promotional lending to finance small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps (mainly through local intermediary banks), as well as other small scale projects carried out by public sector entities in Malta which is an EIB Cohesion Priority Region.
The proposed operation is fully consistent with EU objectives and responds to the definition of SME financing as a strategic objective of the Bank. All sub-projects being implemented in Malta, the loan strengthens investments in convergence areas. It aims to enhance the Bank's support to the economic development of SMEs and mid-caps by financing initiatives in different sectors of industry and services. Furthermore, part of the facility will be utilised for integrated territorial development (20%) and to spur innovation (10%), as well as to finance selected climate action project components. The loan is expected to be mainly used for the financing of investments promoted by SMEs and mid-caps, responding to important market needs in the context of liquidity and credit access. Up to 30% will be financed through Public Sector Enterprises (PSEs).
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
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Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.