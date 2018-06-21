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AMUNDI EUROPEAN GREEN CREDIT CONTINUUM FUND

Signature(s)

Montant
60 000 000 €
Secteur(s)
Services : 60 000 000 €
Date(s) de signature
21/11/2019 : 60 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
8 octobre 2018
Statut
Référence
Signé | 21/11/2019
20180621
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AMUNDI EUROPEAN GREEN CREDIT CONTINUUM FUND
AMUNDI ASSET MANAGEMENT
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 60 million
EUR 300 million
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités financières et d'assurance
Description
Objectifs

The project consists of an equity investment in a fund targeting fixed income instruments (i.e. listed corporate bonds, private debt and asset-backed securities) used to finance green projects in the European Union.

The Fund's investment strategy targets investments into a range of green credit formats in Europe, with proceeds used by the issuing corporate entities to finance climate and environment-oriented investments.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The fund's operational guidelines will provide for due diligence of environmental and social aspects for all projects, according to guidelines acceptable to the EIB.

The fund will be required to ensure that implementation of the underlying projects is done in accordance with the EIB Guide to Procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AMUNDI EUROPEAN GREEN CREDIT CONTINUUM FUND
Date de publication
19 Jul 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
92571379
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180621
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Pays de l’UE
Disponible au public
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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