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YEREVAN ENERGY EFFICIENCY PHASE II

Signature(s)

Montant (.*)
35 100 000 €
Pays
Secteur(s)
Arménie : 35 100 000 €
Services : 35 100 000 €
Date(s) de signature
12/11/2024 : 10 100 000 €
29/11/2023 : 25 000 000 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 10 100 000 € fourni par NEIGHBOURHOOD INVESTMENT PLATFORM
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Related public register
22/08/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - YEREVAN ENERGY EFFICIENCY PHASE II

Fiche récapitulative

Date de publication
30 octobre 2019
Statut
Référence
Signé | 29/11/2023
20180581
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
YEREVAN ENERGY EFFICIENCY PHASE II
YEREVAN MUNICIPALITY
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 35 million
EUR 37 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will finance the rehabilitation in municipal buildings, particularly kindergartens and polyclinics, across the capital city of Armenia.

Financing aims to improve energy efficiency, as well as seismic safety and accessibility for disabled people, especially children.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

This operation will bring environmental benefits, by supporting projects that reduce energy consumption in public buildings, thus helping to mitigate climate change. Given the scale, location and nature of the schemes in built-up urban areas, environmental impact assessment (EIA), as defined in the EIA Directive 2011/92/EU, should normally not be required. Compliance with the Bank's environmental and social standards will be further assessed during appraisal.

The Bank will require the municipality of Yerevan to ensure that implementation of the project is done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Under Global Europe NDICI guarantee

Under EFSD+ Guarantee

Documents liés
22/08/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - YEREVAN ENERGY EFFICIENCY PHASE II

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - YEREVAN ENERGY EFFICIENCY PHASE II
Date de publication
22 Aug 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
159256551
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180581
Secteur(s)
Services
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Arménie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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22/08/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - YEREVAN ENERGY EFFICIENCY PHASE II
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YEREVAN ENERGY EFFICIENCY PHASE II
Fiche technique
YEREVAN ENERGY EFFICIENCY PHASE II

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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