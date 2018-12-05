Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

FINGRID TRANSMISSION UPGRADE

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Finlande : 100 000 000 €
Énergie : 100 000 000 €
Date(s) de signature
7/02/2019 : 100 000 000 €
Autres liens
Related public register
05/12/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - FINGRID TRANSMISSION UPGRADE - Ympäristövaikutusten - ARVIOINTISELOSTUS
Related public register
16/04/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FINGRID TRANSMISSION UPGRADE
Related public register
24/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - FINGRID TRANSMISSION UPGRADE
Communiqués associés
Finlande : soutien européen de 100 millions d’EUR en faveur de Fingrid pour la modernisation de son réseau

Fiche récapitulative

Date de publication
13 février 2019
Statut
Référence
Signé | 07/02/2019
20180550
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
FINGRID TRANSMISSION UPGRADE
FINGRID OYJ
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 222 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Investment in upgrading of the Finnish electricity transmission grid.

The investments are expected to increase network capacity and improve reliability of substations.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Program schemes are expected to have limited environmental consequences. Environmental impact studies have been carried out as applicable and mitigating and/or compensation measures will be applied as necessary.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Directive 2014/25/EU, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
05/12/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - FINGRID TRANSMISSION UPGRADE - Ympäristövaikutusten - ARVIOINTISELOSTUS
16/04/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FINGRID TRANSMISSION UPGRADE
24/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - FINGRID TRANSMISSION UPGRADE
Autres liens
Communiqués associés
Finlande : soutien européen de 100 millions d’EUR en faveur de Fingrid pour la modernisation de son réseau

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - FINGRID TRANSMISSION UPGRADE - Ympäristövaikutusten - ARVIOINTISELOSTUS
Date de publication
5 Dec 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88702380
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180550
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FINGRID TRANSMISSION UPGRADE
Date de publication
16 Apr 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88296172
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180550
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - FINGRID TRANSMISSION UPGRADE
Date de publication
24 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
189536736
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20180550
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
05/12/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - FINGRID TRANSMISSION UPGRADE - Ympäristövaikutusten - ARVIOINTISELOSTUS
Related public register
16/04/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FINGRID TRANSMISSION UPGRADE
Related public register
24/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - FINGRID TRANSMISSION UPGRADE
Autres liens
Fiche récapitulative
FINGRID TRANSMISSION UPGRADE
Fiche technique
FINGRID TRANSMISSION UPGRADE
Communiqués associés
Finlande : soutien européen de 100 millions d’EUR en faveur de Fingrid pour la modernisation de son réseau

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Finlande : soutien européen de 100 millions d’EUR en faveur de Fingrid pour la modernisation de son réseau
Autres liens
Related public register
05/12/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - FINGRID TRANSMISSION UPGRADE - Ympäristövaikutusten - ARVIOINTISELOSTUS
Related public register
16/04/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FINGRID TRANSMISSION UPGRADE
Related public register
24/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - FINGRID TRANSMISSION UPGRADE

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes