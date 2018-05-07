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ETAPA CUENCA WASTEWATER TREATMENT PLANT

Signature(s)

Montant
30 901 676,48 €
Pays
Secteur(s)
Équateur : 30 901 676,48 €
Eau, assainissement : 30 901 676,48 €
Date(s) de signature
24/01/2020 : 30 901 676,48 €
Autres liens
Related public register
03/05/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ETAPA CUENCA WASTEWATER TREATMENT PLANT
Related public register
19/01/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ETAPA CUENCA WASTEWATER TREATMENT PLANT - Estudio de Impacto Ambiental Para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Guangarcucho

Fiche récapitulative

Date de publication
24 janvier 2019
Statut
Référence
Signé | 24/01/2020
20180507
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ETAPA CUENCA WASTEWATER TREATMENT PLANT
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 34 million (EUR 30 million)
USD 71 million (EUR 63 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The project concerns the construction of a wastewater treatment plant in Guangarcucho, city of Cuenca, Azuay province (Republic of Ecuador).

The operation will support sustainable growth, improve the wellbeing and health of the local population, and bring environmental benefits.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project will have a very high positive environmental impact through the significant reduction of wastewater discharges into the rivers of the area. In addition, it is expected that the project will have a significant contribution to climate change mitigation, through the reduction of greenhouse gases emissions from waste water and sludge treatment.

The promoter of the project will be required that procurement of goods, works and services is carried out in accordance to EIB's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Documents liés
03/05/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ETAPA CUENCA WASTEWATER TREATMENT PLANT
19/01/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ETAPA CUENCA WASTEWATER TREATMENT PLANT - Estudio de Impacto Ambiental Para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Guangarcucho

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ETAPA CUENCA WASTEWATER TREATMENT PLANT
Date de publication
3 May 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88601665
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180507
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Equateur
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - ETAPA CUENCA WASTEWATER TREATMENT PLANT - Estudio de Impacto Ambiental Para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Guangarcucho
Date de publication
19 Jan 2019
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
90299653
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180507
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Equateur
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
03/05/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ETAPA CUENCA WASTEWATER TREATMENT PLANT
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19/01/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ETAPA CUENCA WASTEWATER TREATMENT PLANT - Estudio de Impacto Ambiental Para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Guangarcucho
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Fiche récapitulative
ETAPA CUENCA WASTEWATER TREATMENT PLANT
Fiche technique
ETAPA CUENCA WASTEWATER TREATMENT PLANT

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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