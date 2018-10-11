SG FRANCE SME AND PRIORITY OBJECTIVES LEASING

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Fiche récapitulative
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
The project consists of a framework loan dedicated to innovative leasing equipment in France intermediated by Société Générale's leasing affiliate FranFinance.
The proposed project intends to support the access of private entities to Innovative High-Tech equipment and "green" equipment, i.e. enhancing renewable energy or energy efficiency via leasing contributing to the Bank's innovation and skill and its environment and climate change objective.
Some lease operations could be part of a wider project falling under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive. The Bank will contractually ensure that the borrower undertakes to transparently provide information thereto.
The borrower (lessor, leasing company) has been assessed by EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that final beneficiaries (promoters, lessees) are subject to EU public procurement legislation, then the Bank would require such promoters to ensure that contracts for the leased equipment have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.