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CYPRUS GAS IMPORT FACILITY (CYPRUSGAS2EU)

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Chypre : 150 000 000 €
Énergie : 150 000 000 €
Date(s) de signature
30/11/2020 : 150 000 000 €
Autres liens
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07/05/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - CYPRUS GAS IMPORT FACILITY (CYPRUSGAS2EU) - Link to Promoter's website for EIA package
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30/06/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CYPRUS GAS IMPORT FACILITY (CYPRUSGAS2EU)
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07/05/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - CYPRUS GAS IMPORT FACILITY (CYPRUSGAS2EU) - Non Technical Summary

Fiche récapitulative

Date de publication
7 août 2019
Statut
Référence
Signé | 30/11/2020
20180481
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CYPRUS GAS IMPORT FACILITY (CYPRUSGAS2EU)
NATURAL GAS PUBLIC COMPANY LTD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 312 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will finance the construction of Liquefied Natural Gas import, regasification, storage and pipeline infrastructure.

The aim is to introduce natural gas to Cyprus. The project is a critical component of the country's energy strategy in line with the EU regulations. It will introduce for the first time natural gas with a view to enable the country to enhance its energy security, reduce cost of energy, whilst at the same time meeting its energy mix objectives and reduce CO2 and other air pollutant emissions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project will require an Environmental Impact Assessment (EIA) in line with EIA Directive 2011/92/EU.

The promoter is required to tender works, supplies and services contracts following procurement rules of relevant national and EU legislation, as defined by Directive 2014/25/EU, including publication in the Official Journal of the EU where appropriate.

Documents liés
07/05/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - CYPRUS GAS IMPORT FACILITY (CYPRUSGAS2EU) - Link to Promoter's website for EIA package
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07/05/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - CYPRUS GAS IMPORT FACILITY (CYPRUSGAS2EU) - Non Technical Summary

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - CYPRUS GAS IMPORT FACILITY (CYPRUSGAS2EU) - Link to Promoter's website for EIA package
Date de publication
7 May 2020
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130542282
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180481
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Chypre
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CYPRUS GAS IMPORT FACILITY (CYPRUSGAS2EU)
Date de publication
30 Jun 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
129323601
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180481
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Chypre
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - CYPRUS GAS IMPORT FACILITY (CYPRUSGAS2EU) - Non Technical Summary
Date de publication
7 May 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130538661
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180481
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Chypre
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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07/05/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - CYPRUS GAS IMPORT FACILITY (CYPRUSGAS2EU) - Link to Promoter's website for EIA package
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Fiche récapitulative
CYPRUS GAS IMPORT FACILITY (CYPRUSGAS2EU)
Fiche technique
CYPRUS GAS IMPORT FACILITY (CYPRUSGAS2EU)

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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