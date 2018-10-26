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UNESCO CULTURE AND EDUCATION INFRASTRUCTURE

Signature(s)

Montant
26 500 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 26 500 000 €
Éducation : 26 500 000 €
Date(s) de signature
16/12/2019 : 26 500 000 €
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Related public register
26/09/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UNESCO CULTURE AND EDUCATION INFRASTRUCTURE

Fiche récapitulative

Date de publication
21 décembre 2018
Statut
Référence
À l'examen | 26/10/2018
20180447
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
UNESCO CULTURE AND EDUCATION INFRASTRUCTURE
UNITED NATIONS EDUCATIONAL SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 21 million
EUR 49 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Le projet concerne la rénovation du Bâtiment V, Miolllis, de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). Les cibles principales de la rénovation incluront la mise aux normes du bâtiment, l'amélioration significative de son efficacité énergétique et la modernisation d'environnement de travail.

Le projet aidera l'UNESCO à assurer la continuation de son bon fonctionnement et assurera la conformité du bâtiment aux normes de sécurité et d'efficacité énergétique les plus récentes. Comme le projet comprend la rénovation de bâtiments qui devraient se conformer à minima aux réglementations en vigueur en matière d'efficacité énergétique (BBCR2009), une part significative du coût d'investissement du projet peut être considérée comme soutenant l'Action Climatique de la Banque.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

La directive 2011/92/UE amendée par la directive 2014/52/UE ne mentionne pas spécifiquement la nécessité d'une évaluation d'impact environnemental (EIE) pour les bâtiments liés à l'éducation et aux activités de recherche telles que prévues dans ce projet, mais il se peut que certains sous-projets puissent être considérés comme des projets de renouvellement urbain (Annexe II de la directive européenne). Cela sera étudié en détail lors de l'évaluation. Le projet pourrait intégrer des normes très élevées en matière d'efficacité énergétique, de protection de l'environnement et de développement durable. L'impact possible sur les sites naturels sera vérifié lors de l'évaluation.

La Banque demandera au promoteur de s'assurer que les marchés pour la mise en oeuvre du projet seront passés en conformité avec la législation applicable de l'UE (les Directives 2014/24/EC ainsi que la Directive 89/665/EEC) et la jurisprudence de la Cour européenne de justice, y compris en matière de publication des avis de passation des marchés dans le Journal officiel de l'UE tel que requis.

Documents liés
26/09/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UNESCO CULTURE AND EDUCATION INFRASTRUCTURE

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UNESCO CULTURE AND EDUCATION INFRASTRUCTURE
Date de publication
26 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84463151
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180447
Secteur(s)
Éducation
Services
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
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26/09/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UNESCO CULTURE AND EDUCATION INFRASTRUCTURE
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Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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