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AFFORDABLE HOUSING HYPO NOE

Signature(s)

Montant
180 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 180 000 000 €
Aménagement urbain : 180 000 000 €
Date(s) de signature
8/07/2019 : 30 000 000 €
31/07/2020 : 30 000 000 €
24/04/2019 : 45 000 000 €
19/12/2018 : 75 000 000 €
Autres liens
Related public register
14/11/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AFFORDABLE HOUSING HYPO NOE
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - AFFORDABLE HOUSING HYPO NOE

Fiche récapitulative

Date de publication
6 juillet 2018
Statut
Référence
Signé | 19/12/2018
20180426
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AFFORDABLE HOUSING HYPO NOE
HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROESTERREICH UND WIEN AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 180 million
EUR 360 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of an intermediated framework loan to finance new social housing units to be constructed in the federal state of Niederösterreich in Austria. Final beneficiaries of the financing will be non-profit housing development companies. Sub-projects under the Framework Loan will be in the federal state of Niederösterreich.

This project will promote bank-intermediated lending towards the Social Housing sector in the Austrian federal state of Niederösterreich.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Documents liés
14/11/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AFFORDABLE HOUSING HYPO NOE
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - AFFORDABLE HOUSING HYPO NOE

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AFFORDABLE HOUSING HYPO NOE
Date de publication
14 Nov 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87132799
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180426
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - AFFORDABLE HOUSING HYPO NOE
Date de publication
30 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
214019151
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180426
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
14/11/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AFFORDABLE HOUSING HYPO NOE
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - AFFORDABLE HOUSING HYPO NOE
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Fiche récapitulative
AFFORDABLE HOUSING HYPO NOE
Fiche technique
AFFORDABLE HOUSING HYPO NOE

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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