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SPCM NEW FACILITY

Signature(s)

Montant
180 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 180 000 000 €
Industrie : 180 000 000 €
Date(s) de signature
3/10/2018 : 180 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
18 juillet 2018
Statut
Référence
Signé | 03/10/2018
20180422
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SPCM NEW FACILITY
SPCM SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 180 million
EUR 375 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of the construction of a greenfield polyacrylamide production facility in Dunkirk as well as RDI investments for the period 2019-2022.

Expand Dunkirk polyacrylamide (PAM) production capacity to further pursue high growth markets and internal volume growth in order to increase revenue and achieve economies of scale ; Continue the development of specific products in line with customers' need and to maintain its technical leadership and expand to new markets.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

This construction of a greenfield PAM facility falls under Annex II of the EIA Directive (Annex II 6 (a)). The screening process, respective EIA decisions and reports will be assessed during appraisal. The safety and environmental dimensions of the project components, in particular the envisaged emission reductions will be scrutinized during appraisal. This will include a conformity check with applicable EU directives (IED, ambient air and SEVESO III) and the environmental management plans. As the components are all implemented within the borders of existing industrial zones, it is not expected that Habitat issues will arise.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU directives on procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - SPCM NEW FACILITY - Partie 2 – Résumé non technique
Date de publication
8 Nov 2018
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87933067
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20180422
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - SPCM NEW FACILITY - Partie 1 : Objet de la demande
Date de publication
8 Nov 2018
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87926398
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180422
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - SPCM NEW FACILITY - Partie 5 – Etude d’impact
Date de publication
8 Nov 2018
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87920570
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180422
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SPCM NEW FACILITY
Date de publication
2 Oct 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
85204030
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180422
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - SPCM NEW FACILITY - Partie 6 : Plans réglementaires
Date de publication
8 Nov 2018
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87933068
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180422
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SPCM NEW FACILITY - Partie 3 - Notice descriptive du site
Date de publication
8 Nov 2018
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87921888
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180422
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - SPCM NEW FACILITY - Etude d'Impact - Annexes
Date de publication
8 Nov 2018
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87935377
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180422
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SPCM NEW FACILITY - Etude d'Impact - Annexes
Date de publication
11 Dec 2018
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
89013752
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180422
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Environmental and Social Completion Sheet - SPCM NEW FACILITY
Date de publication
30 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237632236
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180422
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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scoreboard - SPCM NEW FACILITY
Date de publication
12 Oct 2018
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
86860881
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180422
Dernière mise à jour
12 Oct 2018
Secteur(s)
Industrie
Pays
France
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Autres liens
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Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

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