KPONG DAM RETROFIT

Fiche récapitulative
The project consists of the rehabilitation and upgrade of the electromechanical equipment and systems of the 160 megawatt (MW) hydropower plant on the Volta river in Ghana.
The project will extend the life of existing assets by at least 25 years. It will provide cheap and affordable renewable electricity to the fast growing Ghanaian market.
If the project was located within the EU, most of its components would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2014/52/EU), requiring the competent authorities to determine whether an EIA is required. An Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) for the project was not required due to the nature of the rehabilitation works that are limited to the replacement of electro mechanical equipment in an existing power plant.
The project qualifies under public procurement section of the EIB Guide to Procurement 2018. The project is implemented based on a turnkey contract awarded to a reputable international company in October 2013 following a competitive tender. In addition, the promoter hired an international owner's engineer. The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.