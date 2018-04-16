Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

LEONARDO R&D

Signature(s)

Montant
500 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 500 000 000 €
Industrie : 500 000 000 €
Date(s) de signature
11/12/2020 : 200 000 000 €
29/11/2018 : 300 000 000 €
Autres liens
Related public register
13/03/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LEONARDO R&D
Related public register
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - LEONARDO R&D
Related EFSI register
14/12/2018 - LEONARDO R&D

Fiche récapitulative

Date de publication
10 janvier 2019
Statut
Référence
Signé | 29/11/2018
20180416
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LEONARDO R&D
LEONARDO SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 500 million
EUR 632 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the promoter's investments in Research, Development and Innovation (RDI) activities carried out in its Helicopters Division aimed at (i) expanding the capabilities and performance of its products, (ii) integrating the latest technologies into all of its programmes, as well as (iii) developing new products. The project includes also, partly, investments in Cybersecurity, Information and Communication Technologies (ICT), Digitalisation and the deployment of Advanced Manufacturing Technology (AMT) as well as investments in cohesion areas to comply with the applicable legislation (safety in the workplace, environment) and improvement of industrial processes.

The project aims at (i) improving Leonardo Helicopter's current product portfolio and developing new products, (ii) improving the Cybersecurity of Leonardo's network to prevent intrusions, (iii) developing security solutions for autonomous vehicles, (iv) rationalising the group ICT network and software base. The investments in convergence areas target primarily the compliance with legislative requirements in terms of safety in the workplace, seismic behaviour of buildings, environmental impact of the facilities as well as improvement of efficiency of the industrial processes.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in research and development not specifically mentioned under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU, and expected to be carried out in existing facilities that will not change their already authorised scope and would therefore not require an EIA.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation 2014/24/EU, then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation 2014/24/EU, where applicable, as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Documents liés
13/03/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LEONARDO R&D
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - LEONARDO R&D
14/12/2018 - LEONARDO R&D

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LEONARDO R&D
Date de publication
13 Mar 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
91699773
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180416
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - LEONARDO R&D
Date de publication
21 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
184096436
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180416
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - LEONARDO R&D
Date de publication
14 Dec 2018
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
88844190
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180416
Dernière mise à jour
14 Dec 2018
Secteur(s)
Industrie
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
13/03/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LEONARDO R&D
Related public register
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - LEONARDO R&D
Related EFSI register
14/12/2018 - LEONARDO R&D
Autres liens
Fiche récapitulative
LEONARDO R&D
Fiche technique
LEONARDO R&D

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes