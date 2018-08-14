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EAST AND CENTRAL AFRICA OPTICAL FIBER ROLL-OUT

Signature(s)

Montant
15 785 319,65 €
Secteur(s)
Télécom : 15 785 319,65 €
Date(s) de signature
22/11/2018 : 15 785 319,65 €
Autres liens
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06/11/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EAST AND CENTRAL AFRICA OPTICAL FIBER ROLL-OUT
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26/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - EAST AND CENTRAL AFRICA OPTICAL FIBER ROLL-OUT

Fiche récapitulative

Date de publication
14 août 2018
Statut
Référence
Signé | 22/11/2018
20180392
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EAST AND CENTRAL AFRICA OPTICAL FIBER ROLL-OUT
BANDWIDTH AND CLOUD SERVICES GROUP HOLDINGS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 18 million (EUR 16 million)
USD 46 million (EUR 41 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the deployment of fibre optics networks in regions of Eastern Africa where, either these kinds of networks are not available, or they are expensive and unreliable. In both cases, the development of digital services enabled by broadband access is limited. In total, the networks deployed will have a total length of more than 4 850 km, including more than 3 850 km of terrestrial fibre cable and around 1 000 km of submarine cable in Lake Tanganyika and Lake Albert.

The project will lead to the deployment of five different fibre optics networks in Kenya, Rwanda Uganda, Zambia and the Democratic Republic of the Congo (DRC). In total, the networks deployed will have a total length of around 4,850 km, including 3,850 km of terrestrial fibre cable and around 1,000 km of submarine cable in Lake Tanganyika and Lake Albert.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If located in the EU, the project would not require an Environmental Impact Assessment as per Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU, however environmental assessments might be required according to national law, in particular for the submarine cable segment in Lake Tanganyika. In any case, there is no relevant negative residual environmental impact expected. Nevertheless, the environmental details including the CO2 footprint (if needed) and other possible impacts will be assessed during the appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

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26/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - EAST AND CENTRAL AFRICA OPTICAL FIBER ROLL-OUT

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EAST AND CENTRAL AFRICA OPTICAL FIBER ROLL-OUT
Date de publication
6 Nov 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84172420
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180392
Secteur(s)
Télécom
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Régional - Afrique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - EAST AND CENTRAL AFRICA OPTICAL FIBER ROLL-OUT
Date de publication
26 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
165373837
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180392
Secteur(s)
Télécom
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Régional - Afrique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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06/11/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EAST AND CENTRAL AFRICA OPTICAL FIBER ROLL-OUT
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26/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - EAST AND CENTRAL AFRICA OPTICAL FIBER ROLL-OUT
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Fiche récapitulative
EAST AND CENTRAL AFRICA OPTICAL FIBER ROLL-OUT
Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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