EAST AND CENTRAL AFRICA OPTICAL FIBER ROLL-OUT

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Fiche récapitulative
- Télécom - Information et communication
The project concerns the deployment of fibre optics networks in regions of Eastern Africa where, either these kinds of networks are not available, or they are expensive and unreliable. In both cases, the development of digital services enabled by broadband access is limited. In total, the networks deployed will have a total length of more than 4 850 km, including more than 3 850 km of terrestrial fibre cable and around 1 000 km of submarine cable in Lake Tanganyika and Lake Albert.
The project will lead to the deployment of five different fibre optics networks in Kenya, Rwanda Uganda, Zambia and the Democratic Republic of the Congo (DRC). In total, the networks deployed will have a total length of around 4,850 km, including 3,850 km of terrestrial fibre cable and around 1,000 km of submarine cable in Lake Tanganyika and Lake Albert.
If located in the EU, the project would not require an Environmental Impact Assessment as per Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU, however environmental assessments might be required according to national law, in particular for the submarine cable segment in Lake Tanganyika. In any case, there is no relevant negative residual environmental impact expected. Nevertheless, the environmental details including the CO2 footprint (if needed) and other possible impacts will be assessed during the appraisal.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.