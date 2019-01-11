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BCP INNOVATIVE MIDCAP LINKED RISK SHARING

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Portugal : 100 000 000 €
Lignes de crédit : 100 000 000 €
Date(s) de signature
20/12/2019 : 100 000 000 €
Autres liens
Related public register
24/10/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BCP INNOVATIVE MIDCAP LINKED RISK SHARING

Fiche récapitulative

Date de publication
11 janvier 2019
Statut
Référence
Signé | 20/12/2019
20180390
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BCP INNOVATIVE MIDCAP LINKED RISK SHARING
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 200 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The operation concerns a linked (full delegation) unfunded risk sharing instrument. The EIB provides 50% credit risk protection on a loan-by-loan basis to Banco Comercial Portugues SA (BCP), who generates the loans to predominantly mid-cap companies with a focus on innovative and fast-growing companies. The purpose of the operation is to increase BCP's lending capacity to innovative entities.

This operation will support innovative and fast growing mid-cap companies.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Projects benefitting from the scheme will contractually be required to comply with the Bank's environmental and social standards.

Final Beneficiaries under the scheme will contractually be limited to private sector entities not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement.

Documents liés
24/10/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BCP INNOVATIVE MIDCAP LINKED RISK SHARING

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BCP INNOVATIVE MIDCAP LINKED RISK SHARING
Date de publication
24 Oct 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
108592685
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180390
Secteur(s)
Lignes de crédit
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
24/10/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BCP INNOVATIVE MIDCAP LINKED RISK SHARING
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Fiche récapitulative
BCP INNOVATIVE MIDCAP LINKED RISK SHARING
Fiche technique
BCP INNOVATIVE MIDCAP LINKED RISK SHARING

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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