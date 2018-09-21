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MEGATEM HEATING CAPEX PROGRAMME

Signature(s)

Montant
20 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 20 000 000 €
Énergie : 20 000 000 €
Date(s) de signature
29/12/2020 : 20 000 000 €
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Projet apparenté
PROGRAMME LOAN HEATING SECTOR IN POLAND

Fiche récapitulative

Date de publication
21 octobre 2020
Statut
Référence
Signé | 29/12/2020
20180379
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MEGATEM HEATING CAPEX PROGRAMME
MEGATEM EC - LUBLIN SP ZOO
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 20 million
EUR 40 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project concerns the financing of a biomass-fired combined heat and power (CHP) unit in Lublin, Poland. The unit will generate heat for the district heating system and electricity which will be supplied to the grid.

The main objectives of the investment are to reduce greenhouse gas (GHG) emissions, ensure the security of heat supply, help to meet peak demand and improve the overall efficiency of heating services in Lublin.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive. The competent authority decided that there was no need for environmental and biodiversity impact and appropriate assessments for the project. The construction permit has been issued by the competent authority.

The Promoter is a private company and applied private procurement procedure for the biomass unit. It does not benefit from special and exclusive rights as per the Directives, the applied procedures followed good business practice and are acceptable for the Bank.

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Projets associés
Projet apparenté
PROGRAMME LOAN HEATING SECTOR IN POLAND

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MEGATEM HEATING CAPEX PROGRAMME
Date de publication
26 Nov 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
134249548
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180379
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - MEGATEM HEATING CAPEX PROGRAMME
Date de publication
28 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
224442389
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180379
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - PROGRAMME LOAN HEATING SECTOR IN POLAND
Date de publication
21 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
86531104
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20170974
Dernière mise à jour
21 Sep 2018
Secteur(s)
Énergie
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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