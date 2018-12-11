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NIGERIA CLIMATE ADAPTATION - EROSION & WATERSHED

Signature(s)

Montant
175 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Nigéria : 175 000 000 €
Eau, assainissement : 175 000 000 €
Date(s) de signature
29/12/2020 : 175 000 000 €
Autres liens
Related public register
07/01/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NIGERIA CLIMATE ADAPTATION - EROSION & WATERSHED

Fiche récapitulative

Date de publication
22 octobre 2024
Statut
Référence
Signé | 29/12/2020
20180377
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NIGERIA CLIMATE ADAPTATION - EROSION & WATERSHED
FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 175 million
EUR 578 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The project will finance investments in gully erosion control, slope stabilisation, integrated watershed management and livelihoods improvement.

The aim is to support the Climate Adaptation process for Nigeria with capacity building on the planning, management, monitoring of watershed, erosion-related activities and disaster risk management. The overall objective is to reduce vulnerability to soil erosion and improve population livelihood in targeted watersheds in several states of the country in the context of adaptation to climate change.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

A Resettlement Policy framework has been developed as well as an Environmental and Social Management Framework. Each subproject will be subject to an environmental screening to determine in which environmental category it falls into and in addition, a Resettlement Action Plan or an Abbreviated Resettlement Action Plan will be prepared to the satisfaction of the Bank before moving to implementation.

The EIB will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the EIB's Guide to Procurement.

Under Global Europe NDICI guarantee

Under EFSD+ Guarantee

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
11 décembre 2018
29 décembre 2020
Documents liés
07/01/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NIGERIA CLIMATE ADAPTATION - EROSION & WATERSHED

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NIGERIA CLIMATE ADAPTATION - EROSION & WATERSHED
Date de publication
7 Jan 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87277692
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180377
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Nigéria
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
07/01/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NIGERIA CLIMATE ADAPTATION - EROSION & WATERSHED
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Fiche récapitulative
NIGERIA CLIMATE ADAPTATION - EROSION & WATERSHED
Fiche technique
NIGERIA CLIMATE ADAPTATION - EROSION & WATERSHED

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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