NIGERIA CLIMATE ADAPTATION - EROSION & WATERSHED

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Fiche récapitulative
- Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
The project will finance investments in gully erosion control, slope stabilisation, integrated watershed management and livelihoods improvement.
The aim is to support the Climate Adaptation process for Nigeria with capacity building on the planning, management, monitoring of watershed, erosion-related activities and disaster risk management. The overall objective is to reduce vulnerability to soil erosion and improve population livelihood in targeted watersheds in several states of the country in the context of adaptation to climate change.
A Resettlement Policy framework has been developed as well as an Environmental and Social Management Framework. Each subproject will be subject to an environmental screening to determine in which environmental category it falls into and in addition, a Resettlement Action Plan or an Abbreviated Resettlement Action Plan will be prepared to the satisfaction of the Bank before moving to implementation.
The EIB will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the EIB's Guide to Procurement.
Under EFSD+ Guarantee
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.