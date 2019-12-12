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NIGERIA ACCESS TO AGRI MARKETS FRAMEWORK LOAN

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Nigéria : 150 000 000 €
Agriculture, pêche, sylviculture : 40 500 000 €
Transports : 109 500 000 €
Date(s) de signature
29/12/2023 : 40 500 000 €
29/12/2023 : 109 500 000 €
Autres liens
Related public register
29/08/2024 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NIGERIA ACCESS TO AGRI MARKETS FRAMEWORK LOAN

Fiche récapitulative

Date de publication
28 août 2024
Statut
Référence
Signé | 29/12/2023
20180376
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NIGERIA ACCESS TO AGRI MARKETS FRAMEWORK LOAN
FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 335 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of a framework loan to finance investments proposed under the Rural Access and Agricultural Marketing Project (RAAMP) in Nigeria. The project includes the rehabilitation and upgrading of rural roads and agro-logistics centres in 13 participating States in the Federal Republic of Nigeria.

The rehabilitation/upgrade of rural and state access roads and construction of agro-logistic centers is expected to positively contribute to the economic and social development of Nigeria. The project is focused on and will support the development of infrastructure essential for the agriculture and agri-business sectors, and also for other rural industry.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Bank will assess the environmental and social aspects of the project during appraisal and will require that the project complies with the EIB's environmental and social principles and standards.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project financed by EIB loan takes into consideration the Bank's Guide to Procurement.

Under Global Europe NDICI guarantee

Under EFSD+ Guarantee

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
12 décembre 2019
29 décembre 2023
Documents liés
29/08/2024 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NIGERIA ACCESS TO AGRI MARKETS FRAMEWORK LOAN

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NIGERIA ACCESS TO AGRI MARKETS FRAMEWORK LOAN
Date de publication
29 Aug 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
227498824
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180376
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Nigéria
Disponible au public
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Lien vers la source
Related public register
29/08/2024 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NIGERIA ACCESS TO AGRI MARKETS FRAMEWORK LOAN
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Fiche récapitulative
NIGERIA ACCESS TO AGRI MARKETS FRAMEWORK LOAN
Fiche technique
NIGERIA ACCESS TO AGRI MARKETS FRAMEWORK LOAN

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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