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MEDIAN TECHNOLOGIES (EGFF)

Signature(s)

Montant
35 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 35 000 000 €
Services : 35 000 000 €
Date(s) de signature
18/12/2019 : 17 500 000 €
18/12/2019 : 17 500 000 €
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France : Median Technologies annonce la signature d’un contrat de financement de 35 millions d’euros avec la BEI

Fiche récapitulative

Date de publication
14 mai 2019
Statut
Référence
Signé | 18/12/2019
20180347
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MEDIAN TECHNOLOGIES (EGFF)
MEDIAN TECHNOLOGIES SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 35 million
EUR 96 million
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Description
Objectifs

The project will finance Research & Development (R&D) investments made by Median Technologies, a French commercial-stage medtech company operating in the field of medical imaging in France and internationally. The EIB loan will contribute to finance (i) the recruitment of Artificial Intelligence experts, (ii) the creation of a proprietary data-base of patient history (iii) the clinical validation and regulatory approval of the software and algorithms and (iv) prepare the market access for the new business line.

With its new software, Median aims to offer radiologists a tool to help them with the interpretation of clinical images using the latest artificial intelligence techniques and deep learning technologies.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project would not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EC as R&D investments will be carried out in facilities already authorised for the same purpose. Full environmental details will nevertheless verified during the appraisal, to align with EU best practices.

Median has been assessed by the EIB as a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the company is subject to EU public procurement legislation 2014/24/EU where applicable, it will require Median to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Directive 2014/24/EU, where applicable, as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MEDIAN TECHNOLOGIES (EGFF)
Date de publication
21 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
123046595
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180347
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Date de publication
13 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
122912044
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180667
Dernière mise à jour
19 Aug 2020
Secteur(s)
Services
Pays
Bulgarie, Kenya, Ghana, Mexique, Philippines
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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