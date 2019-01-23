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NIGELEC EXPANSION DE L ACCES A L ELECTRICITE

Signature(s)

Montant (.*)
79 200 000 €
Pays
Secteur(s)
Niger : 61 000 000 €
Énergie : 79 200 000 €
Date(s) de signature
8/04/2020 : 18 200 000 €
11/12/2019 : 61 000 000 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 12 012 000 € fourni par EU-AFRICA INFRASTRUCTURE TRUST FUND ,a 6 188 000 € Investment Grants fourni par EU-AFRICA INFRASTRUCTURE TRUST FUND
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Fiche récapitulative

Date de publication
23 janvier 2019
Statut
Référence
Signé | 11/12/2019
20180342
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NIGELEC EXPANSION DE L ACCES A L ELECTRICITE
SOCIETE NIGERIENNE D'ELECTRICITE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 79 million
EUR 140 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project consists of a multi-component investment programme in Niger over the period 2019-2023.

The purpose is to reinforce the national electricity transmission and distribution network for 100,000 low-income households, both in rural areas, where access is currently less than 1%, and in urban areas, which experience poor and unreliable power supply. This project meets Goal 7 of the Sustainable Development Goals aiming at ensuring access for all to reliable and modern energy services at an affordable cost by 2030.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Environmental and social impact assessment studies have been prepared for the project; mitigating measures and compensations will be implemented as necessary.

Being a public entity the promoter will have to procure works, services and supplies in compliance with the provisions of the EIB's Guide to Procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - NIGELEC EXPANSION DE L ACCES A L ELECTRICITE - Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES)
Date de publication
18 May 2019
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87108326
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180342
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Niger
Régional - Afrique de l'Ouest
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - NIGELEC EXPANSION DE L ACCES A L ELECTRICITE - Cadre de Politique de Réinstallation des Populations
Date de publication
18 May 2019
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87106922
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180342
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Niger
Régional - Afrique de l'Ouest
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - NIGELEC EXPANSION DE L ACCES A L ELECTRICITE - Etude d'Impact Environnemental et Social de la rehabilitation - le Renforcement de la Boucle de Niamey
Date de publication
18 May 2019
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87104255
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180342
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Niger
Régional - Afrique de l'Ouest
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NIGELEC EXPANSION DE L ACCES A L ELECTRICITE
Date de publication
19 Jun 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
91757719
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180342
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Niger
Régional - Afrique de l'Ouest
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - NIGELEC EXPANSION DE L ACCES A L ELECTRICITE - Etude d'Impact Environnemental et Social - Construction ligne 132 KV DOSSO - BALEYARA
Date de publication
18 May 2019
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87109887
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180342
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Niger
Régional - Afrique de l'Ouest
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Fiche technique
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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