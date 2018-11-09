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SBCI BUSINESS SUPPORT INVESTMENT PLATFORM

Signature(s)

Montant
394 700 000 €
Pays
Secteur(s)
Irlande : 394 700 000 €
Lignes de crédit : 394 700 000 €
Date(s) de signature
14/06/2019 : 14 400 000 €
27/07/2020 : 24 000 000 €
14/06/2019 : 133 600 000 €
27/07/2020 : 222 700 000 €
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Related EFSI register
14/04/2021 - SBCI BUSINESS SUPPORT INVESTMENT PLATFORM
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14/04/2021 - SBCI BUSINESS SUPPORT INVESTMENT PLATFORM

Fiche récapitulative

Date de publication
9 novembre 2018
Statut
Référence
Signé | 14/06/2019
20180300
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SBCI BUSINESS SUPPORT INVESTMENT PLATFORM
STRATEGIC BANKING CORPORATION OF IRELAND
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 395 million
EUR 1120 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of a guarantee structure similar to the Small and Medium-sized Enterprises (SME) Initiative scheme for investment loans to Irish SMEs, small mid-caps and agri-businesses to foster resilience against external economic shocks, specifically adverse effects on the Irish economy and financial sector potentially caused by the withdrawal of the UK from the EU.

The project is a guarantee structure addressing the availability of longer duration finance and support long-term investment, which is following the SME initiative scheme for investment loans to Irish SMEs, small MidCaps and Agri-businesses, though with national funds covering the First Loss Piece.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Commentaires

The promoter, SBCI, the Irish national promotional bank, requested a delay of the publication after October 9, the date of the Irish budget announcement.

Documents liés
14/04/2021 - SBCI BUSINESS SUPPORT INVESTMENT PLATFORM
14/04/2021 - SBCI BUSINESS SUPPORT INVESTMENT PLATFORM

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

scoreboard - SBCI BUSINESS SUPPORT INVESTMENT PLATFORM
Date de publication
16 Nov 2018
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
87220502
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180300
Dernière mise à jour
16 Nov 2018
Secteur(s)
Lignes de crédit
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - SBCI BUSINESS SUPPORT INVESTMENT PLATFORM
Date de publication
13 Apr 2021
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
140639717
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180300
Dernière mise à jour
14 Apr 2021
Secteur(s)
Lignes de crédit
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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14/04/2021 - SBCI BUSINESS SUPPORT INVESTMENT PLATFORM
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Fiche technique
SBCI BUSINESS SUPPORT INVESTMENT PLATFORM

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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