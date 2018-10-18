NIGERIA DIGITAL ID

Fiche récapitulative
The project concerns the development of a digital identity (eID) infrastructure in Nigeria and the supply of a biometric identity to all Nigerian citizens. The project will provide a platform for economic development and reduce poverty, a root cause of migration.
Identification is central to efficiently deliver important government services to its population and to develop a well balanced functioning society: education, health and social safety, transportation, the sale of industrial and agricultural goods, financial inclusion and elections all rely for instance on good identification. The project will support the scaling up of the country's digital economy: access to mobile telephones, E-banking, and the provision of other innovative products and services to consumers. In addition, it will support the Government's efforts to strengthen fiscal management and to promote efficiency, good governance and transparency.
If located in the EU, the project would not require an Environmental Impact Assessment (EIA) as per Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. During the appraisal, the services will verify that no national law requires environmental assessments, since the activities and installation of equipment included in the project are expected to be performed in existing premises that are already used for the same purposes and would not change their scope due to the project. On this basis, it is not expected that the project would have any relevant negative residual environmental impact.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.