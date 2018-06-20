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E-HEALTH IRELAND

Signature(s)

Montant
225 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Irlande : 225 000 000 €
Santé : 225 000 000 €
Date(s) de signature
12/10/2018 : 225 000 000 €
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21/11/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - E-HEALTH IRELAND
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Irlande : la BEI confirme un appui de 225 millions d’EUR au programme irlandais « eHealth »

Fiche récapitulative

Date de publication
20 juin 2018
Statut
Référence
Signé | 12/10/2018
20180276
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
E-HEALTH IRELAND
IRELAND - HEALTH SERVICE EXECUTIVE,DEPARTMENT OF HEALTH
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 225 million
EUR 455 million
Lieu
Secteur(s)
  • Santé - Santé humaine et action sociale
Description
Objectifs

The project involves the strategic investments in digitalisation of the Irish health sector, including supporting the National Electronic Health Record Programme. The programme is well embedded in the E-Health Strategy for Ireland.

This project will include the design of the national configuration of e-health solutions and the technical delivery as outlined in the relevant national policy, the E-Health Strategy for Ireland.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in health facilities, universities and public research facilities, which are not specifically mentioned in the Directive 2014/52/EU on Environmental Impact Assessment, amending directive 2011/92/EU, though the project may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. Full environmental details will be assessed during the appraisal, including the potential impacts of some of the capital investments concerned.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2014/24/EU and/or 2014/25/EU and/or 2014/23/EU as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - E-HEALTH IRELAND
Date de publication
21 Nov 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84177054
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180276
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
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