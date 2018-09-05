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AGCO MACHINERY RDI

Signature(s)

Montant
250 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 50 000 000 €
Finlande : 60 000 000 €
Allemagne : 125 000 000 €
Industrie : 250 000 000 €
Date(s) de signature
17/12/2018 : 15 000 000 €
17/12/2018 : 50 000 000 €
17/12/2018 : 60 000 000 €
17/12/2018 : 125 000 000 €
Autres liens
Related public register
08/11/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AGCO MACHINERY RDI
Related public register
21/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - AGCO MACHINERY RDI

Fiche récapitulative

Date de publication
5 septembre 2018
Statut
Référence
Signé | 17/12/2018
20180265
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AGCO MACHINERY RDI
AGCO CORP
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 250 million
EUR 522 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the promoter's research, development and innovation (RDI) expenditures related primarily to agricultural tractors and engines and, to a smaller extent, to crop sprayer equipment and combines. The RDI activities will be carried out in the promoter's existing reseach and development (R&D) facilities located in Marktoberdorf (Germany), Beauvais (France), Suolahti and Linnavuori (Finland) as well as, to a smaller extent, in two other EU-based R&D centres in the 2019-21 period.

The main RDI themes target product development to ensure compliance with the EU legislation (Stage V emission targets), the development of new product features, the enhancement of the platform programmes to improve modularity and standardisation as well as innovation activities to keep the current product portfolio updated. The project also includes research on connectivity, agricultural processes automation, digitalisation, robotics, adoption of alternative fuels and electrification representing the key technology framework for the company's most advanced RDI activities.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Research and development activities on agricultural machinery are not listed in any of the annexes of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU. The financed activities will be carried out in existing facilities, already authorised, that will not change their scope due to the project, thus not requiring any additional environmental permits.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by EU Directives on procurement. Procedures followed are in the best interest of the project and satisfactory for the Bank.

Documents liés
08/11/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AGCO MACHINERY RDI
21/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - AGCO MACHINERY RDI

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AGCO MACHINERY RDI
Date de publication
8 Nov 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
85352451
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180265
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Finlande
France
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - AGCO MACHINERY RDI
Date de publication
21 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
164832346
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180265
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Finlande
France
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
08/11/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AGCO MACHINERY RDI
Related public register
21/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - AGCO MACHINERY RDI
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Fiche récapitulative
AGCO MACHINERY RDI
Fiche technique
AGCO MACHINERY RDI

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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